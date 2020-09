Chelsea enfrenta vencedor de Middlesbrough e Barnsley na Copa da Liga Inglesa

O Chelsea enfrentará o vencedor de Middlesbrough e Barnsley, em Stamford Bridge, na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. A confirmação foi realizada pelo Chelsea FC, através do site oficial do clube. O time londrino aguarda confronto entre as equipes que será disputado no Riverside, em Middlesbrough. Nesta temporada, as semifinais da competição serão disputadas em jogo único, com a sede do duelo sendo sorteada previamente.

O sorteio da terceira rodada

Bradford City ou Lincoln City – Liverpool

Bristol City ou Northampton Town x Burton Albion ou Aston Villa

Morecambe ou Oldham Athletic – Newcastle United ox Blackburn Rovers

Reading ou Luton Town – Manchester United

Derby County ou Preston North End – Brighton and Hove Albion ou Portsmouth

Ipswich Town ou Fulham – Rochdale ou Sheffield Wednesday

Manchester City – Bournemouth ou Crystal Palace

Millwall ou Cheltenham Town – Burnley ou Sheffield United

Chelsea – Middlesbrough ou Barnsley

Wolverhampton ou Stoke – Gillingham ou Coventry

Leicester – Arsenal

West Brom ou Harrogate Town – Southampton ou Brentford

Newport ou Cambridge United – Oxford United ou Watford

Fleetwood ou Port Vale – Everton ou Salford

Leyton Orient ou Plymouth Argyle – Tottenham

West Ham ou Charlton Athletic – Leeds ou Hull City

Confira as datas da Copa da Liga Inglesa/Carabao Cup 2019/20

Terceira rodada – 22 ou 23 de setembro de 2020

Quarta rodada – 29 ou 30 desetembro de 2020

Quinta rodada – 22 ou 23 de dezembro de 2020

Semifinais – 5 ou 6 de Janeiro de 2021

Final – 28 de fevereiro de 2021, no Wembley Stadium

