Community Shield Feminina voltará com partida entre Chelsea e Manchester City

Agosto será com o Chelsea em campo na Community Shield, porém, na versão feminina. De acordo com o Telegraph, a FA retomará o evento de abertura da temporada do futebol feminino. Ou seja, atual campeão da Super League, as Blues enfrentarão o Manchester City no dia 29, no Estádio de Wembley.

A medida seria necessária porque a FA Cup 19/20 ainda não terminou. Por conseguinte, segundo colocado na temporada passada, o City estará em campo contra o Chelsea. Segundo o Telegraph, os detalhes da partida ainda estão sendo definidos. Mas sabe-se que o jogo feminino será realizado antes do masculino e com portões fechados.

Fortalecimento do futebol feminino

De forma idêntica ao masculino, a partida acontecerá um final de semana antes de a bola rolar na Super League. A FA Women’s Community Shield foi criada em 2000 e chegou ao fim no ano de 2008. O Arsenal é o maior campeão, com cinco títulos.

Portanto, essa será a primeira participação do Chelsea. A decisão de retornar com a Community Shield é uma forma de fortalecer o futebol feminino no país, que vem ganhando espaço a cada ano. Por fim, na Inglaterra o jogo deverá ser exibido ao vivo pela BBC.

