Chilwell fala sobre observar lado positivo em empate contra Tottenham

Ben Chilwell comentou sobre o empate sem gols frente ao Tottenham. O lateral mencionou que o jogo foi difícil e que observou pontos positivos no cenário de igualdade no placar. Por fim, Chilwell disse estar ansioso para ver os torcedores de volta ao Stamford Bridge. Assim sendo, confira a entrevista do lateral esquerdo do Chelsea ao site oficial do clube.

Jogo apertado entre times de Londres

“Após o jogo, eu falei com alguns atletas do Tottenham e todos nós falamos que foi um jogo apertado. Foi bem apertado e era necessário um pouco de brilho individual para vencer o jogo. O ataque de Mason [Mount] poderia ter feito isso, mas foi uma grande defesa de Lloris. As duas equipes foram taticamente muito bem e, por mais que quiséssemos ter vencido a partida, era importante não perder”, iniciou Ben Chilwell.

“Estamos felizes por não ter sofrido gols contra um time de força ofensiva. Sabemos que eles são bons. Kane e Son são cirúrgicos no ataque e a conexão entre eles é muito boa. Estamos felizes por anular os dois. Quando você está lutando pelo topo, você não quer dar pontos aos concorrentes e eles não querem conceder pontos também. Queríamos ganhar, mas vamos aceitar esse empate. Temos que estar felizes com o resultado.

Ponto positivo

“Não sei se foi divertido de assistir, mas eu achei positivo pois foram duas equipes boas e que estavam taticamente aplicadas neste dia. Adoraríamos vencer o jogo em Stamford Bridge contra nossos rivais, mas para mim e para o resto do sistema defensivo, é muito importante seguirmos em frente.

“Sobre o a torção de tornozelo no segundo tempo

“Eu estava desesperado para continuar o jogo e felizmente eu consegui. Está tudo bem comigo e estou ansioso para fazer a recuperação e atuar novamente na próxima partida.

Jogo com torcedores

“Eu não joguei e alguns colegas de time também não tiveram a oportunidade de atuar em Stamford bridge com os torcedores presentes. Portanto, estamos muito empolgados para tê-los de volta. Esperamos que eles nos incentivem”, disse Chilwell sobre o próximo jogo em casa contra o Leeds United.

Próximo Jogo

O próximo compromisso do Chelsea será contra o Sevilla, em duelo válido pela UEFA Champions League. O jogo está agendado para quarta-feira (02), às 17h (horário de Brasília), no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilla. Por outro lado, o próximo compromisso do Chelsea, na Premier League, será contra o Leeds United, em Stamford Bridge. O embate está previsto para dia 5 de dezembro, às 17h (Brasília), com presença de público.

