Chilwell aponta necessidade de recuperação contra o Wolves

Ben Chilwell concedeu entrevista ao site do Chelsea após a derrota contra o Everton por 1 a 0. Atuando contra o seu ex-time, Chilwell falou que o plantel sabia da dificuldade em enfrentar a equipe do Goodison Park. Entretanto, o lateral frisou que agora o time precisa buscar a recuperação na próxima terça-feira, diante do Wolverhampton.

“Foi o estilo de jogo do Everton. É difícil de retornar o jogo. Nós criamos algumas chances, mas não fizemos o suficiente para retornar ao jogo. Reece [James] e eu batalhamos para entrar no jogo, os pontas estavam muito bem na marcação e, como um todo, Everton se defendeu muito bem”, iniciou Ben Chilwell.

“Nós sabíamos que seria esse caso e os torcedores presentes apoiaram muito a equipe. Isso deu confiança para eles manterem o clean sheet. Quanto mais o jogo durava, sabíamos que seria mais difícil conseguir marcar. Nos primeiros 30 minutos, não fomos bons o suficiente e agora precisamos nos recompor para o duelo da próxima terça-feira”.

“Nós não ouvimos nada do que vem de fora [elogios e apontamentos que o Chelsea é favorito]. Estamos tratando de um jogo por vez e nós temos um time muito jovem. Muitos garotos estão aprendendo durante o caminho”.

“É um grupo relativamente jovem em termos de química/ganhar forma. Embora tivéssemos somado várias partidas sem perder, o plantel quer vencer mais e quer vencer todo jogo. Por outro lado, sabemos que a realidade é diferente – não conseguiremos vencer todos os compromissos.

“Por fim, agora é sobre como vamos reagir. Temos que reagir na terça-feira [contra o Wolves] e, nos próximos dias, temos que nos recuperar e continuar com os duelos”, concluiu Ben Chilwell.

