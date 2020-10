Chelsea Women vence Birmingham City na Women’s Super League

Em jogo válido pela Women’s Super League, o Chelsea Women venceu o Birmingham City por 1 a 0. O jogo foi realizado no Damson Park, em Solihull, com mando da equipe de Birmingham. O gol da partida foi marcado por Fran Kirby, aos 9 minutos do primeiro tempo. Ou seja, a equipe londrina chega aos sete pontos na tabela de classificação, dois pontos a menos que os líderes Arsenal e Everton.

A vitória contra o Birmigham foi o terceiro duelo do Chelsea na competição. Primeiramente, o empate contra o Manchester United, fora de casa, em 1 a 1. Posteriormente, a vitória contra o Bristol City, em Kingsmeadow, por 9 a 0.

Além disso, dois grandes jogos serão realizados em Kingsmeadow, a casa do Chelsea Women. O primeiro duelo será o clássico contra o Arsenal, no dia 7 de outubro, às 15h (horário de Brasília), pela fase de grupos da Continental Tyres League Cup. Logo após, o time londrino receberá o Manchester City, no domingo (11), em jogo válido pela Women’s Super League.

Por fim, confira a classificação geral da Women’s Super League.

Ficha técnica

Chelsea (4-2-3-1) Berger; Mjelde, Bright, Eriksson (c), Andersson; Ingle (Ji 65), Leupolz; Cuthbert (Charles 65), Kirby (Harder 77), Reiten (Kerr 65); England

Reservas: Telford, Thorisdottir, Blundell, Carter, J Fleming

Gol: Kirby 9

Birmingham City (4-3-3) Hampton; Scott, Brougham, Corsie, Holloway; Whipp, Murray (c), Napier (Kelly 68); Mayling, Walker (Toussaint 89), Scofield (Green 66)

Reservas: Lawley, McCarron, Grant

Arbitragem: Abigail Byrne

