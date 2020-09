Chelsea Women perde fora de casa e diz adeus na Copa da Inglaterra

Atuando fora de casa, o Chelsea Women perdeu para o Everton por 2 a 1 e foi eliminado da Copa da Inglaterra. O embate foi realizado em Goodison Park, casa do Everton, pela fase quartas de final da competição. A equipe comandada por Emma Hayes abriu o placar com Erin Cuthbert, aos cinco minutos do primeiro tempo. Por outro lado, o Everton empatou no primeiro tempo com Graham e virou na etapa complementar com Gauvin.

Por isso, a equipe de Liverpool assegurou a classificação para a semifinal e enfrentará o Birmingham na próxima fase. Além disso, Manchester City e Arsenal protagonizam o duelo da outra semifinal.

Por outro lado, o Chelsea volta sua atenção para a Women’s Super League. A equipe londrina enfrenta o Birmigham City, fora de casa, pela terceira rodada da competição nacional. Assim sendo, o jogo está agendado para domingo, quatro de outubro, às 10h30 (horário de Brasília). Por fim, o duelo entre Birmingham e Chelsea Women será realizado no Damson Park, em Solihull.

Ficha técnica

Everton (4-2-3-1) MacIver; Moe Wold, Sevecke, Finnigan, Turner; Stringer (Egurrola – intervalo), Christiansen; Raso, Graham, Sorensen (Boye-Hlorkah 80); Magill (Gauvin – intervalo)

Reservas: Korpela, Pike, Clemaron, Pattinson

Gols: Graham 40, Gauvin 63

Cartão amarelo: Christiansen 51

Chelsea (4-4-2) Berger; Mjelde, Bright (c), Carter (Charles 83), Andersson; Kirby, Ji (Leupolz 64), Ingle (Reiten 74), Cuthbert; Harder, Kerr (England 74)

Reservas: Telford, Thorisdottir, Blundell, J Fleming, Spence

Gol: Cuthbert 5

Árbitro: Simon Mather

