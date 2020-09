Chelsea Women goleia Bristol City e conquista primeira vitória no Campeonato Inglês

Goleada em Kingsmeadow! Chelsea Women vence Bristol City Women por 9 a 0 e obtêm primeira vitória na Women’s Super League. Os gols da partida foram marcados por Fran Kirby 14’1T, Mjelde 30’1T, Leupolz 34’1T., Cuthbert 35’1T e Bright 39’1T. England 20’2T, Charles 23’2T, Harder 28’2T e Kerr 40’2T.

Em comparação ao empate frente ao Manchester United, o Chelsea realizou quatro mudanças na formação inicial. Saíram Telford, Ingle, Reiten e Andersson. Por outro lado, entraram Berger, Blundell, England e Cuthbert contra o Bristol City. Em outras palavras, duas alterações fizeram gols contra o Bristol. Além disso, Blundel particiou diretamente em um dos gols do embate.

Destaque para o primeiro gol de Pernille Harder com a camisa do Chelsea. A atleta entrou na etapa complementar e marcou o tento dela na goleada do Chelsea. Além disso, Harder ainda protagonizou uma assistência na partida contra o Bristol. O passe para o nono gol do Chelsea, convertido por Sam Kerr.

Primeiro tempo

O primeiro gol do Chelsea foi marcado por Fran Kirby. A jogada foi iniciada por Bright em lançamento de longa distância para Cuthbert. Logo após, a atleta dominou e acionou Kirby com um passe na proximidade da área. A camisa 14 do Chelsea finalizou e contou com a colaboração da goleira do Bristol City. 1 a 0 para o Chelsea aos 14 minutos de jogo.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, Ji entrou na área adversária e sofreu a falta. Ou seja, penalidade máxima ao Chelsea, convertida por Mjelde. 30 minutos da etapa inicial e 2 a 0 para o time de Kingsmeadow. Quatro minutos depois, Cuthbert cobrou o escanteio e Leupolz cabeceou para o fundo do gol do Bristol. Cabeçada firme e 3 a 0 para o time de Emma Hayes.

Aos 35 minutos, Erin Cuthbert recebeu passe açucarado de Bright. Próxima da linha defensiva do Bristol, Cuthbert finalizou e ampliou a vantagem. 4 a 0 para o Chelsea Women em 35 minutos de duelo.

O quinto não demorou para sair. Em falta cobrada por Mjelde, Bright – com liberdade dentro da área -, só teve o trabalho de cabecear para o fundo das redes. 39 minutos e 5 a 0 para o time londrino. Final de primeiro tempo com o placar apontando 5 a 0 para o Chelsea, em Kingsmeadow.

Segundo tempo

O ritmo do jogo começou mais lento em comparação ao primeiro tempo. Entretanto, o Chelsea teve a sua primeira chance no minuto seis da etapa complementar. No lado esquerdo, Sam Kerr fez cruzamento rasteiro e, dentro da área, estava Fran Kirby. A atleta do Chelsea se esticou toda para desviar a trajetória, entretanto, a bola passou do lado esquerdo da trave das visitantes.

Aos 14 minutos do segundo tempo, England acionou Kirby na entrada da área. A camisa 14 finalizou e a bola passou próxima da meta adversária. Na tentativa de Kirby, a bola ainda passou caprichosamente próxima de uma atleta do Chelsea, que não conseguiu desviar a trajetória da bola para o gol.

Placar ampliado pelo Chelsea Women

Dois minutos depois, Leupolz aproveita bola mal afastada da goleira do Bristol e finaliza para o gol. A arqueira se recupera e faz a defesa. Aos 20 do segundo tempo, o sexto gol do Chelsea. Primeiramente, um cruzamento de Blundell e a bola vai direto para o gol. Logo após a finalização, a arqueira do Bristol espalma para dentro da área e England finaliza. 6 a 0 para o Chelsea, logo após o gol de Bethany England.

O sétimo aconteceu três minutos depois. Bela jogada de Pernile Harder que invadiu a área adversária e fez dois dribles na defensora do Bristol. Posteriormente, Harder finalizou, a bola foi desviada e sobrou para Charles que só teve o trabalho de empurrar para as redes. 7 a 0, aos 23 do segundo tempo.

Além disso, a estreante também fez o dela. Linda troca de passes entre Charles e Kerr. Charles recebeu dentro da área e acionou Harder que concluiu para o fundo das redes. 8 a 0 e o primeiro gol de Harder no Chelsea aos 28 minutos da etapa complementar. No minuto seguinte, Kerr acertou o travessão adversário em cabeceio perigoso. O cruzamento foi realizado pela capitã Eriksson.

Em conclusão, aos 40 minutos do segundo tempo, Harder encontra Kerr na área. A camisa 20 dá um corte na adversária e finaliza para o fundo do gol. 9 a 0 para o clube londrino. Fim de jogo em Kingsmeadow. Chelsea 9 a 0 contra o Bristol CIty.

Próximos duelos

O próximo duelo da equipe londrina será contra o Everton pela fase quartas de final da Copa da Inglaterra. O jogo está agendado para sábado (26), às 9h, no Walton Hall Park, em Liverpool. Por outro lado, no Campeonato Inglês, o Chelsea medirá forças contra o Birmingham City, no dia 4 de outubro, no Damson Park, localizado em Solihull, West Midlands.

Chelsea Women (ordem numérica)

30- Berger, 3- Blundell, 4- Bright e 8-Leupolz (21- Charles). 9- England (23- Harder 20’2T), 10- Ji (24- Spence 35’2T), 14- Kirby (17- Fleming 35’2T) e 16- Eriksson. 18-Mjelde (2- Thorisdottir 20’2T), 20- Kerr e 22 Cuthbert.

Técnica: Emma Hayes

Suplentes: 28- Telford, 5- Ingle, 7- Carter e 11- Reiten

Gols: Fran Kirby 14’1T, Mjelde 30’1T, Leupolz 34’1T., Cuthbert (35’1T) e Bright 39’1T. England 20’2T, Charles 23’2T, Harder 28’2T e Kerr 40’2T

