Chelsea Women enfrenta United na 1ª rodada da Super League

A FA Women’s Super League (Campeonato Inglês) está de volta neste final de semana. Atual campeão, o Chelsea Women vai até Manchester, no domingo (6), encarar o United. Nesse sentido, o jogo será realizado no Leigh Sports Village, casa das adversárias sem torcida, às 10h30.

A equipe de Emma Hayes tem reforços e busca repetir o desempenho do ano passado, quando venceu a competição pela terceira vez. Aos interessados, o jogo tem transmissão online e gratuita no site da FA. Basta cadastrar email e senha. Dessa forma, você torcedor, poderá acompanhar a temporada 2020/2021 do futebol inglês a cada semana.

Início com pé direito e busca por algo inédito

O primeiro capítulo da nova temporada foi escrito no sábado passado, quando a equipe de Hayes venceu de forma incontestável o outro time de Manchester: 2×0 contra o City. Aquela partida marcou o retorno da Women’s FA Community Shield e também foi a estreia dos três primeiros reforços da equipe.

Melanie Leupolz iniciou a partida como titular no meio-campo. Já Niamh Charles e Jessie Fleming entraram na etapa final. Ademais, Pernille Harder assinou contrato nessa semana. A dinamarquesa chegou na terça-feira (1°) e reforçará o ataque das Blues.

Isso significa uma boa e saudável briga pela titularidade entre Bethany England (artilheira da equipe e eleita Melhor Atacante de 19/20) e Sam Kerr, australiana contratada na metade de 19/20. Do meio-campo para trás a equipe é basicamente a mesma. Nesse sentido – base mantida e caras novas – o jogo contra o City já indicou que as Blues estarão na briga dos títulos domésticos.

Retrospecto recente é favorável ao Chelsea

Chelsea e Manchester United se enfrentaram duas vezes na última temporada. A princípio, um jogo na Super League e outra na Continental Cup. Ambas terminaram com vitórias azuis por 1×0. E nas duas Maren Mjelde marcou os tentos da vitória.

Portanto , o Manchester United tenta surpreender. A equipe é uma das mais novas na Inglaterra (fundada em 2018). Em síntese, na temporada 2019/2020 alcançaram a 4ª colocação da Super League, ficando 16 pontos atrás das Blues. Agora as Red Devils querem ir além. Para isso, contrataram as jovens alemã Ivana Fusso e a espanhola Ona Battle.

Observando o contexto do futebol inglês hoje, a equipe de Hayes é favorita ao duelo. Ou seja, precisará encarar a pressão de manter o troféu em Londres (curiosamente nenhuma equipe conseguiu ser campeã consecutiva na competição).

Em conclusão, a temporada 2020/201 tem muitos títulos possíveis ao Chelsea: a Community Shield já está no papo. Falta a Super League, Continental Cup (Copa da Liga), FA Women’s Cup (finalizando a temporada 19/20 e Women’s Champions League. O mais animador é que todos são possíveis.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp