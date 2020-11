Chelsea Women enfrenta Benfica na estreia da Champions League

O Chelsea Women inicia sua campanha na Champions League contra o Benfica (Portugal). O sorteio foi realizado nesta terça-feira (24) em Nyon, na Suíça. O primeiro jogo entre as equipes será realizado entre os dias 9 e 10 de dezembro. Por outro lado, o segundo duelo está agendado para 15 ou 16 de dezembro.

Esse será o primeiro confronto entre as equipes, afinal, a equipe lusitana estreia na competição europeia. Por isso, o Benfica assegurou sua vaga após vencer o PAOK, por 3 a 1, e o Anderlecht, por 2 a 1, nas fases de qualificação da UWCL. A equipe da capital portuguesa enfrenta o Chelsea, equipe que ficou na semifinal da UWCL, na temporada passada.

Assim sendo, o grande objetivo do Chelsea é superar o desempenho da última edição. Em 2019/20, a equipe de Londres foi eliminada pelo Lyon, que seria o campeão na Champions League, diante do Wolfsburg (Alemanha).

Por fim, a final da temporada 2020/21 será sediada no estádio Gamla Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia. O duelo decisivo está agendo para o dia 16 de maio de 2021. Em conclusão, essa será a quinta participação do Chelsea na competição europeia.

Os jogos

St. Pölten (AUT) vs Zürich (SUI)

Lanchkhuti (GEO) vs Rosengård (SWE)

Göteborg (SWE) vs Manchester City (ENG)

Sparta Praha (CZE) vs Glasgow City (SCO)

Juventus (ITA) vs Lyon (FRA, holders)

ŽFK Spartak (SRB) vs Wolfsburg (GER)

Fiorentina (ITA) vs Slavia Praha (CZE)

Benfica (POR) vs Chelsea (ENG)

Pomurje (SVN) vs Fortuna Hjørring (DEN)

WFC-2 Kharkiv (UKR) vs BIIK-Kazygurt (KAZ)

Vålerenga (NOR) vs Brøndby (DEN)

Ajax (NED) vs Bayern München (GER)

PSV Eindhoven (NED) vs Barcelona (ESP)

FC Minsk (BLR) vs LSK Kvinner (NOR)

Górnik Łęczna (POL) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Servette (SUI) vs Atlético Madrid (ESP)

