Chelsea Women empata com Manchester United na estreia do Campeonato Inglês

O Chelsea Women empatou em 1 a 1 contra o Manchester United na primeira partida da Women’s Super League. Os gols do jogo foram marcados por Sam Kerr, aos 25 minutos do primeiro tempo, e assistência de Fran Kirby. Por outro lado, o United empatou após o tento de Leah Galton, no minuto 34 da etapa final. O embate foi realizado neste domingo (6), no Leigh Sports Village, localizado na região de Manchester.

Emma Hayes colocou uma formação inicial parecida com a que foi utilizada na final da Supercopa da Inglaterra. A única modificação foi na meta da equipe de Kingsmeadow. Visto que a goleira Berger foi substituída por Telford, que assumiu a titularidade para a estreia na competição. Desta forma, o Chelsea entrou em campo com a seguinte formação inicial. Telford; Mjelde, Bright, Eriksson (c), Andersson; Leupolz, Ingle, Ji; Kirby, Kerr e Reiten.

As etapas do jogo

Em primeiro momento, a equipe de Emma Hayes conseguiu se impor e a vantagem no marcador com o gol de Sam Kerr. Embora o Chelsea conseguiu criar novas oportunidades para ampliar o placar, o time não converteu o segundo tento. Por isso, o placar apontou a vantagem mínima ao time de Kingsmeadow no intervalo de jogo. 1 a 0 para o Chelsea no primeiro tempo.

Na etapa secundária, o United chegou ao empate no minuto 34 em uma jogada muito parecida com o gol do Chelsea. Um ataque iniciado pelo lado direito e, posteriormente, a conclusão de Galton, que empurrou para as redes adversárias. Fim de jogo e placar final de 1 a 1 para Manchester United e Chelsea, na primeira rodada do Campeonato Inglês.

Pernille Harder, anunciada recentemente como reforço do Chelsea, participou em aproximadamente 14 minutos de jogo. A atleta entrou em campo no minuto 35 do segundo tempo, logo após o gol de empate, e fez sua estreia com a camisa do time londrino. Do mesmo modo, England, Cuthbert e Carter entraram no segundo tempo. Entretanto, o placar seguiu com a igualdade de gols até o apito final.

Próximo jogo

Em conclusão, a próxima partida do Chelsea Women será no dia 13 de setembro, terça-feira, contra o Bristol City. O jogo será o primeiro embate da equipe londrina em Kingsmeadow, desde o mês de fevereiro. O embate está agendado para às 8h30 (horário de Brasília).

Ficha técnica

Manchester United (4-3-3) Earps; Smith, McManus, M Turner, Batlle (Okvist 74); Toone, Ladd, Zelem (c); Hanson (Groenen 53), Ross (James 60), Galton

Substituições não realizadas: Ramsey, A Turner

Gol: Galton 79

Cartão amarelo: Zelem 85

Chelsea (4-3-3) Telford; Mjelde, Bright, Eriksson (c), Andersson (Carter 80); Leupolz, Ingle, Ji (Cuthbert 58); Kirby, Kerr (England 66), Reiten (Harder 80)

Substituições não realizadas: Orman, Blundell, J Fleming, Spence, Charles, Harder

Gol: Kerr 25

Arbitragem: Rebecca Welch

Público: Portões fechados

Jogos da primeira rodada da Women’s Super League

Aston Villa 0x2 Manchester City

Arsenal 6×1 Reading

Brighton 2×0 Birmingham

Bristol CIty 0x4 Everton

Tottenham 1×1 West Ham

Manchester United 1×1 Chelsea

Jogos da segunda rodada da Women’s Super League

12/09/2020 – West Ham x Arsenal

13/09/2020 – Chelsea x Bristol City

13/09/2020 – Everton x Tottenham

13/09/2020 – Birmingham x Manchester United

13/09/2020 – Manchester City x Reading

Empréstimo de atleta

Neste domingo, a equipe de Londres oficializou o empréstimo de Jamie-Lee Napier para o Birmingham City. Napier continua em atuação na elite nacional, mas com a equipe azul da “Second City”. A atleta chegou ao Chelsea Women em dezembro de 2019, mas atuou em quatro partidas pelo Chelsea. A atleta escocesa acumula atuações pela seleção nacional, por outro lado, ela não obteve uma sequência de jogos em Kingsmeadow. Por isso, Napier seguirá no Birmingham, por empréstimo, durante a temporada 2020/21. O novo time de Jamie-Lee não estreou do melhor modo no Inglês, isto é, derrota no primeiro jogo da elite nacional. Leia mais.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp