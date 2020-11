Chelsea Women e London City Lionesses adiado na Continental Cup

O jogo entre Chelsea e London City Lionesses, válido pela Copa da Liga Inglesa/Continental Cup, foi adiado. O motivo da não realização do jogo é a confirmação de três casos positivos (duas atletas e um integrante da comissão técnica) de Covid-19 no plantel da equipe de Dartford. Por isso, todo o estádio do London City Lionesses, o Princes Park, está interditado e o jogo não foi iniciado.

O duelo seria realizado na quarta-feira (18) pela última rodada da fase de grupos da competição. O Chelsea venceu as duas partidas do Grupo B. Por outro lado, London City foi superado nos duelos contra Tottenham e Arsenal.

Por falar em Tottenham e Arsenal, as equipes se enfrentaram ontem (18) pela última rodada da Continental Cup. Após o empate no tempo regulamentar, em 2 a 2, o Arsenal venceu o rival nos pênaltis por 5 a 4. Assim sendo, o Arsenal assume a segunda colocação do Grupo B, enquanto o Tottenham fica no terceiro posto do grupo.

Por fim, os seis primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase. Além disso, os dois melhores segundos colocados também se classificam para a fase quartas de final. Grupo B: Chelsea 6 (dois jogos), Arsenal 5 (três jogos), Tottenham 4 (três jogos) e London City 0 (dois jogos)

Em conclusão, o próximo jogo do Chelsea será na Women’s Super League, no dia seis de dezembro, contra o West Ham. O duelo está agendado para às 11h (horário de Brasília), em Kingsmeadow.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp