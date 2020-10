Chelsea Women e Aston Villa tem confronto adiado pela FA

O jogo do Chelsea Women contra o Aston Villa, válido pela Women’s Super League, foi adiado sem nova confirmação de datas. A alteração das diretrizes do jogo foi realizada após a confirmação de um caso positivo de Covid-19 para uma integrante do plantel de Birmingham. Ou seja, o Aston Villa não está possibilitado de realizar o duelo frente a equipe de Kingsmeadow.

Além disso, a nota oficial do Chelsea afirma o seguinte cenário do Aston Villa. “Um número de atletas [do Villa] precisando realizar isolamento social pelo período de 14 dias como resultado [da testagem positiva]”, afirmou.

Assim sendo, a Football Association e os clubes chegaram ao acordo de adiar os dois próximos duelos do Aston Villa. Primeiramente, o jogo diante do Bristol City, agendado para domingo (11). Posteriormente, o embate contra o Chelsea, previsto inicialmente para o dia 17 de outubro.

“A prioridade do Aston Villa é a saúde de a segurança das atletas, staff e dos oponentes. A nova data dos duelos [contra Bristol City e Chelsea] serão anunciados em breve”, afirmou o clube londrino.

Na tabela de classificação, Chelsea Women e Aston Villa vivem situações distintas. A equipe londrina tem sete pontos em três jogos, totalizando duas vitórias e um empate. Por outro lado, o Aston Villa perdeu os três jogos que disputou na Women’s Super League.

