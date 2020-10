Chelsea Women: Cinco atletas são convocadas para selecionado nacional

Phil Neville, técnico da seleção da Inglaterra, convocou 28 atletas para as atividades do mês de outubro. A seleção dos Três Leões enfrentará a Alemanha, no dia 27 de outubro, às 11h (horário de Brasília). O jogo será sediado na Brita Arena, em Wiesbaden. Esse será o primeiro confronto internacional da Inglaterra desde março e contará com atletas do Chelsea Women.

Além disso, o selecionado inglês se reunirá no St. George’s Park, no domingo (18) para um jogo-treino entre as próprias atletas inglesas. O amistoso está agendado para 23 de outubro, quatro dias antes do embate contra a Alemanha. Mais uma vez, Phil Neville apostou em um plantel mesclado. Ou seja, futebolistas experientes e atletas mais jovens na convocação.

Assim sendo, cinco atletas do Chelsea foram convocadas para a Inglaterra. Carly Telford, Millie Bright, Niamh Charles (convocada pela segunda vez), Bethany England e Fran Kirby estão na lista de Phil Neville. Por outro lado, a Alemanha terá Melanie Leupolz e Ann-Ketrin Berger, atletas do Chelsea Women, para o duelo internacional.

Posteriormente, a Inglaterra encerrará o ano de atividades e duelos contra a Noruega. O embate será realizado em Bramall Lane, casa do Sheffield United. O embate está previsto para 1º de dezembro.

A convocação

Goleiras: Hannah Hampton (Birmingham City), Sandy MacIver (Everton), Ellie Roebuck (Manchester City), Carly Telford (Chelsea)

Defensoras: Lucy Bronze (Manchester City), Millie Bright (Chelsea), Grace Fisk (West Ham United), Alex Greenwood (Manchester City), Steph Houghton (Manchester City), Abbie McManus (Manchester United), Esme Morgan (Manchester City), Demi Stokes (Manchester City), Millie Turner (Manchester United), Leah Williamson (Arsenal)

Meio-campistas: Niamh Charles (Chelsea), Izzy Christiansen (Everton), Jill Scott (Manchester City), Georgia Stanway (Manchester City), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Manchester City)

Atacantes: Rachel Daly (West Ham United, em empréstimo no Houston Dash), Bethany England (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Fran Kirby (Chelsea), Beth Mead (Arsenal), Nikita Parris (Olympique Lyonnais), Alessia Russo (Manchester United), Ellen White (Manchester City)

