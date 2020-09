Chelsea visita Brighton na estreia da Premier League

Atuando no Amex Stadium, o Chelsea visita o Brighton, nesta segunda-feira (14), em jogo válido pela 1ª rodada da Premier League. O time comandado pelo técnico Frank Lampard busca, na cidade litorânea de Brighton, a estreia com o pé direito na competição.

Após uma janela de transferências recheada de novidades, o time londrino mede forças contra o Brighton, a partir de 16h15 (horário de Brasília), em duelo com transmissão do canal Fox Sports. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate.

Blues até agora

Para os desafios da temporada 2020/21, o Chelsea investiu mais de 200 milhões de Libras na janela de transferências. Desta forma, chegaram Timo Werner, Xavier Mbuyamba, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva, Hakim Ziyech e Kai Havertz ao Chelsea.

Além disso, outras peças são monitoradas atualmente pelo Chelsea, segundo os veículos de comunicação. Por exemplo, Declan Rice, atleta do West Ham United, que desperta o interesse do time de Stamford Bridge. Em outras palavras, há uma grande expectativa para a estreia das novas peças e o entrosamento junto aos velhos conhecidos do plantel.

O adversário

A expectativa fica por conta das estreias de Adam Lallana e Ben White no time da casa. O primeiro atleta, com passagens pelo Liverpool e Seleção Inglesa. Por outro lado, Ben White se destacou no empréstimo ao Leeds, na temporada passada, e está de volta ao Brighton. As duas peças foram consideradas somas positivas ao time litorâneo na janela de transferências.

Assim sendo, Joel Veltman, ex-Ajax, também é um nome que chama atenção e foi adicionado ao setor defensivo do Brighton.

Histórico de confrontos

Em jogos válidos pela Premier League, o Chelsea não foi derrotado pelo Brighton no curto histórico entre os times. Segundo o site da competição inglesa, as equipes se enfrentaram em seis duelos. Cinco vitórias do Chelsea e um empate entre as equipes.

Entretanto, a igualdade no marcador aconteceu no último enfrentamento dos times. No dia 1º de janeiro de 2020, no Amex Stadium, em Brighton. Como resultado, foram 14 gols marcados pelo Chelsea e dois tentos convertidos pelo Seagulls em seis partidas.

Recentemente, as equipes se enfrentaram em um amistoso. A igualdade em 1 a 1 prevaleceu novamente entre Brighton e Chelsea. O gol do Chelsea foi marcado por Timo Werner, no quarto minuto de jogo. Por outro lado, Gross fez o tento da equipe litorânea aos 45 do segundo tempo.

Além disso, destaque nas arquibancadas do Amex Stadium. O jogo contou com 2.500 pessoas nas dependências do estádio do Brighton.

Último jogo (Premier League)

Brighton & Hove Albion 1×1 Chelsea

Premier League, Amex Stadium, 01.01.20

Brighton & Hove Albion (4-1-2-1-2): Ryan; Montoya, Webster, Dunk (c), Burn (Bernardo 22); Propper; Bissouma (Connolly – intervalo), Alzate; Mooy (Jahanbakhsh 68); Maupay, Trossard

Substituições não utilizadas: Button, Duffy, Stephens, Gross

Técnico: Graham Potter

Cartões amarelos: Dunk 71, Maupay 90

Gol: Jahanbakhsh 84

Chelsea (4-3-3): Arrizabalaga; James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta (c); Kante, Jorginho, Mount (Kovacic 72); Willian, Abraham, Pulisic (Hudson-Odoi 65)

Substituições não utilizadas: Caballero, Lamptey, Christensen, Emerson, Batshuayi.

Técnico: Frank Lampard

Cartões amarelos: Zouma 69, Kovacic 81, James 90+4

Gol: Azpilicueta 10

Árbitro: Stuart Attwell

Público: 30,559

Prováveis escalações

Primeiramente, Frank Lampard disse na entrevista coletiva que não contaria com, pelo menos, quatro atletas para a estreia. Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Billy Gilmour e Mateo Kovacic estão descartados para o duelo de segunda-feira. Além disso, Thiago Silva treina com o plantel londrino, mas sua situação foi apontada como improvável por Lampard e visando o confronto frente ao Brighton.

Desta forma, confira o provável Chelsea para o duelo inaugural na Premier League Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, e Alonso; Hudson-Odoi, Kanté, Mount, Havertz e Werner; Giroud. Essa é a provável escalação do time londrino, segundo o The Guardian. Em conclusão, Lampard mencionou que Azpilicueta e Pulisic estão aptos e liberados para o duelo.

Por outro lado, o Brighton deve ir para a estreia no Amex Stadium com a seguinte formação. Ryan; Wester, Dunk e White; Lamptey, Stephens, Bissouma, Lallana e March; Connolly e Maupay. Na temporada passada, o Brighton teve 55 cartões amarelos e dois cartões vermelhos. Com a finalidade de comparação, o Chelsea somou 60 cartões amarelos e nenhum cartão vermelhos na Premier League da temporada passada.

Fique de olho

Neal Maupay, artilheiro do Brighton na temporada passada com 10 gols. O francês chegou ao Brighton na temporada 2019/20. A negociação junto ao Brentford teve valor de 12 milhões de Euros. Anteriormente, Maupay atuou no Nice, Stade Brest 29 e Saint-Étienne. Três equipes francesas antes da inserção ao futebol inglês. O futebolista tem contrato até 2023 com o Brighton, com valor de mercado de 20 milhões de Euros. Dados informados pelo Transfermarkt.

O jogador de 24 anos tem passagens pelas categorias de base da seleção francesa. 13 jogos no Sub-16, oito jogos no Sub-17, 12 jogos no Sub-19 e dois jogos no Sub-21. Na Premier League, Maupay apresenta 2770 minutos atuados na competição. Além dos já mencionados 10 gols, o atleta somou três assistências com o Brighton em 2019/20.

Curiosidades

Sob o comando de Roman Abramovich, o clube de Stamford Bridge iniciou a Premier League na segunda-feira em duas situações. Em ambas, o Chelsea conquistou o troféu. A vitória contra o Burnley, em 2014, por 3 a 1. Assim como os três pontos contra o West Ham, em 2016, por 2 a 1.

O Chelsea precisa de uma vitória para alcançar dois mil pontos e se tornar o terceiro time que atingiu tal feito. Primeiramente, o Manchester United (2234) atingiu a marca. Posteriormente, o Arsenal (2011) chegou ao clube dos 2000 pontos na Premier League.

Se o Chelsea conseguir uma vitória na segunda-feira, será o triunfo nº 600 na Era Roman Abramovich. Ou seja, desde 2003. Além disso, pode ser a vitória de nº 400 na Premier League, levando em conta o mesmo período de tempo.

Além disso, Marcos Alonso completará a 150ª partida com a camisa do Chelsea, caso seja relacionado.

Confira mais informações sobre estatísticas de Brighton e Chelsea aqui.

Informações da partida

Data: 14 de setembro de 2020

Horário: 16h15 (Horário de Brasília)

Competição: 1ª rodada (estreia das equipes) da Premier League 2020/21

Local: Amex Stadium – Brighton, Inglaterra

Árbritro: Craig Pawson.

Assistentes: Ian Hussin e Richard West.

Quarto árbitro: Simon Hooper.

VAR: Kevin Friend.

