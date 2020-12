Chelsea tem quatro jogos em janeiro com alterações de datas

Quatro jogos do Chelsea na Premier League tiveram as diretrizes alteradas. Todos os quatro embates serão transmitidos pela televisão inglesa e a confirmação das mudanças foi realizada na terça-feira (15). O primeiro jogo com mudanças é o duelo diante do Manchester City, que será protagonizado no dia 3 de janeiro (domingo), às 13h30 (horário de Brasília).

Posteriormente, o clássico contra o Fulham também apresentou modificações. O duelo, que será realizado no Craven Cottage, está agendado para o dia 15 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). Logo após, o embate contra o Leicester também foi alterado para 17h15 (Brasília), dia 19 de janeiro. Uma semana depois em relação ao dia previamente agendado.

Por fim, o quarto e último embate em janeiro com alterações é o duelo contra o Wolverhampton Wanderers. Atuando em Stamford Bridge, as equipes medem forças no dia 27 de janeiro, às 15h (Brasília), em Londres.

Próximos jogos

A equipe de Fulham Road terá dois confrontos consecutivos diante de times de Londres. Primeiramente, o duelo entre Chelsea e West Ham na segunda-feira (21/12), às 17h (horário de Brasília), em Stamford Bridge. Por outro lado, os Blues medem forças contra o Arsenal, no sábado (26/12), às 14h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium.

