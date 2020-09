Chelsea Sub-18 estreia com empate contra Brighton

Em jogo válido pela Premier League sub-18, o Chelsea ficou no 1 a 1 contra o Brighton. O duelo foi realizado no AMEX Elite Performance Centre, em Brighton. O gol da equipe londrina foi marcado por Jude Soonsup-Bell, no primeiro minuto de jogo. Por outro lado, Jack Leahy empatou e deu números finais ao embate. 1 a 1 para Brighton e Chelsea.

Assim sendo, o próximo compromisso do Chelsea Sub-18 será contra o West Ham. O embate marca a estreia do Chelsea, dentro de casa, na competição de base. Desta maneira, o duelo está agendado para 19 de setembro, no centro de Treinamento de Cobham.

Portanto, a equipe londrina fará três jogos consecutivos, dentro de casa, no Under-18. Primeiramente, West Ham e, posteriormente, Southampton e Crystal Palace. Os dois compromissos estão agendados, respectivamente, para 26 de setembro e dois de outubro.

Além disso, Harvey Vale, que também participou do duelo de hoje, completou 17 anos ontem. Ou seja, o atleta comemorou a data especial assinando o seu primeiro contrato com a equipe londrina. Informação divulgada anteriormente pelo Chelsea Youth.

Ficha técnica

Chelsea (4-3-3) Lucas Bergstrom; Josh Brooking (Alfie Gilchrist 79). Charlie Wiggett, Bashir Humphreys (c) e Luke Badley-Morgan. Jimi Tauriainen (Ben Elliott 66), Xavier Simons e Harvey Vale. Edwin Andersson (Silko Thomas no intervalo). Jude Soonsup-Bell e Joe Haigh.

Substituições não realizadas: Kelechi Chibueze, Josh Tobin

Gol Soonsup-Bell 1

Cartão amarelo Simons (37)

Brighton Fynn Talley, Antef Tsoungui, Zak Sturge, Odel Offiah, Ben Jackson, Ed Turs, Jack Leahy, Collyer, Matt Everitt (c), Andy Moran, Marcus Ifill

Substituições não realizadas: Todd Miller, Tommy Reid, Samy Chouchane, John Lucero, Marcus Dackers

Gol Leahy (37)

Cartões amarelos: Offiah 41, Ifill 48

