Chelsea receberá torcedores em Stamford Bridge para confronto da Premier League

O Chelsea confirmou que voltará a receber torcedores em seu estádio. Isso acontecerá ainda neste mês, para o confronto contra o Leicester City pela Premier League no dia 18 de maio.

Primeiramente, as medidas de liberação de lockdown do governo inglês chegaram ao terceiro estágio, que libera o público para eventos maiores no país. Com isso, Stamford Bridge poderá receber cerca de oito mil torcedores para assistirem das arquibancadas o duelo contra o Leicester City.

Decisão importante para um jogo importante

Chelsea e Leicester City prometem realizar mais dois grandes duelos na temporada. No dia 15 de maio as equipes se enfrentarão na final da FA Cup, em Wembley. Três dias depois, se enfrentam pela Premier League, brigando por uma vaga na próxima edição da UEFA Champions League.

Os Blues ocupam atualmente a quarta colocação da Premier League, com 61 pontos ganhos, enquanto os Foxes estão em terceiro, dois pontos à frente dos londrinos.

A torcida voltará para o confronto válido pela penúltima rodada (37ª) da liga, que provavelmente será relevante para definir o futuro das equipes na próxima temporada. Dessa forma, uma classificação para a Champions League afeta diretamente nas finanças e objetivos de um clube.

Por fim, o Chelsea explicou mais detalhes sobre a compra dos ingressos no site oficial.

