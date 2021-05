Chelsea recebe o Real Madrid para definir quem avança à final da Champions

Chelsea e Real Madrid definem amanhã quem vai para a final da UEFA Champions League. No primeiro jogo, os Blues construíram uma ligeira vantagem pelo empate em 1-1. Dessa forma, se não sair gol na partida desta quarta-feira, o time londrino é quem vai para Istambul.

Se avançar, a equipe de Thomas Tuchel enfrentará o Manchester City, no dia 29 de maio, com o horário ainda a se confirmar. Pode ser a segunda final inglesa nos últimos três anos.

CHELSEA vs REAL MADRID na HISTÓRIA

O histórico de confronto entre eles segue semelhante ao do primeiro encontro, na última semana. O Chelsea segue invicto em relação ao Madrid em competições oficiais. São quatro jogos, duas vitórias azuis e dois empates. O técnico dos Blues também reforça esse número contra os espanhóis. Somando os duelos por Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, Tuchel também não perdeu enfrentando o maior campeão do torneio.

O ADVERSÁRIO

Para este jogo, Zidane já sabe que terá entradas e saídas importantes de seu elenco. Isso por que Federico Valverde, Ferland Mendy e o capitão Sérgio Ramos estão recuperados e relacionados para amanhã. Em compensação, o treinador dos Blancos não terá Carvajal, Varane e Lucas Vazquéz, fora por lesão. Por outro lado, Tuchel não terá nenhum desfalque.

A equipe espanhola se apoia na longa invencibilidade que já dura 19 jogos. A última derrota do Madrid foi no fim de janeiro, 2-1 para o Levante. Depois disso, foram 13 vitórias e seis empates, quatro deles nas últimas seis partidas.

Além do jejum de reveses, eles também apostam em dois dos principais jogadores do elenco: Karim Benzema e no retorno do capitão Sérgio Ramos. Benzema é o artilheiro time na temporada e o terceiro na lista de goleadores da Champions.

De acordo com parte da imprensa espanhola, Zidane deve entrar com uma equipe utilizando uma linha de quatro atletas na defesa, diferente do que fez no jogo de ida. Naquela ocasião, o técnico francês escalou a zaga com três defensores.

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea x Real Madrid

Competição: UEFA Champions League – Semifinal – volta

Local: Stamford Bridge – Londres/ING

Horário: 16h

Transmissão: TNT

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Pulisic e Havertz. – Thomas Tuchel

Provável Real Madrid: Courtois; Nacho, Militão, Sérgio Ramos e Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius Jr e Benzema. – Zinedine Zidane

Arbitragem: Daniele Orsato-ITA

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp