Chelsea recebe o Manchester United para tentar voltar para o G4

A tarde deste domingo reserva um dos grandes clássicos do futebol inglês nas últimas décadas. Chelsea e Manchester United se enfrentarão em Stamford Bridge, pela 26ª rodada da Premier League. Os Blues precisam da vitória para voltar à zona de classificação para a próxima UEFA Champions League. Os Red Devils, por outro lado, buscam o resultado para se aproximar do Manchester City, líder isolado na tabela.

O jogo marca o encontro do melhor ataque com a segunda a melhor defesa da competição. O setor ofensivo vermelho já balançou as redes rivais 53 vezes. Já a defesa azul foi vazada em apenas 25 oportunidades em todo o campeonato.

RETROSPECTO

Os números contra o United não são favoráveis ao time de Londres. O Chelsea bateu o rival deste domingo apenas uma vez nos últimos oito confrontos. Pela Premier League, a última vitória foi na temporada 2017/18, com gol único marcado por Álvaro Morata.

Entretanto, nas duas partidas anteriores, os Blues contabilizaram um empate e o triunfo da semifinal da FA Cup 2019/20. Quando o assunto são os duelos em casa, a situação fica mais azul para os londrinos. Nos últimos sete encontros, foram quatro vitórias para os Leões, dois empates e os Diabos Vermelhos venceram só uma vez.

ADVERSÁRIO

O Manchester United faz boa campanha até aqui e é o vice-líder do campeonato. A razão do bom momento tem nome e sobrenome: Bruno Fernandes. O meia de 25 anos é o grande líder técnico do elenco vermelho e participou diretamente de 25 dos 53 gols marcados pelo ataque mais positivo do torneio.

A temporada dos Red Devils ainda é sete pontos pior do que na temporada 2017/18, ano em que terminou na mesma posição que ocupa agora. Àquela altura, o time vermelho tinha o setor ofensivo menos eficaz por dois tentos e a defesa mais sólida. Há quatro anos, De Gea havia sido vazado 18 vezes, enquanto agora já foram em 32 ocasiões.

Eles chegam a Stamford Bridge somando duas vitórias em cinco jogos, mas com oito partidas de invencibilidade em todas as competições. Pela Premier League, são três empates e os dois triunfos já citados.

FIQUE DE OLHO

Os grandes destaques da partidas são os meio-campistas armadores dos dois times. Ambos conduzem suas equipes a resultados e desempenhos importantes na campanha atual.

Pelo lado mandante, Mason Mount é a principal esperança de jogadas ofensivas do Chelsea. Nesta atual temporada, ele assumiu o comando do meio de campo e é quem mais tem minutos no gramado do elenco.

No corner visitante, Bruno Fernandes é a bola da vez. Ninguém participou diretamente de gols mais do que ele. Na campanha 2020/21, o dono da camisa 18 dos Red Devils é responsável por 47% dos tentos anotados pelo time. Seja nas 15 vezes que marcou ou nas dez em que deixou os companheiros em condição para tal.

Prováveis escalações

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Kovacic, Kanté, Alonso; Mount, Werner e Abraham

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford e Martial

Ficha Técnica

Evento: Chelsea vs Manchester United

Competição: Premier League – 26ª rodada

Local: Stamford Bridge – Londres

Data: 23/02/2021

Horário: 13h30 (Brasília)

Transmissão: ESPN Brasil

Arbitragem: Stuart Attwell

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp