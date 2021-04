Chelsea pega o Brighton para voltar ao G4 da Premier League

Após o anúncio da Superliga europeia, o Chelsea vive semana muito turbulenta. E no meio desse turbilhão, o time tem compromisso contra o Brighton. O jogo acontece nesta terça-feira, em Stamford Bridge, às 16h e será o único da rodada da Premier League.

Se vencerem, os Blues somarão 57 pontos e podem chegar ao terceiro lugar na tabela de classificação. Os Seagulls, por outro lado, precisam do resultado para se afastar da zona de rebaixamento. Eles ocupam a décima sexta colocação.

CHELSEA vs BRIGHTON na HISTÓRIA

Os dois times já se enfrentaram 15 vezes, e os londrinos levam ampla vantagem no confronto. O Brighton venceu apenas uma vez, no primeiro confronto entre eles, em janeiro de 1933, pela FA Cup. Depois disso, nunca mais os Blues perderam para os Seagulls, seja em qualquer competição.

Pela Premier League, foram sete encontros com seis vitórias do Chelsea e um empate. Nesta temporada, foi contra eles que o semifinalista da Champions League estreou no campeonato inglês, triunfo de 3-1.

Sendo assim, espera-se que o favoritismo esteja em Londres numa partida que deve ser marcada por uma série de protestos contra a criação da Superliga europeia, da qual a diretoria aceitou em ser um dos clubes fundadores.

O ADVERSÁRIO

O time comandado por Graham Potter tem proposta ofensiva e uma defesa relativamente sólida. Eles sofreram a mesma quantidade de gols que o Liverpool na competição (38) e estão à frente de times como Everton, West Ham que brigam pelas primeiras posições.

O que configura a proposta ofensiva do time são o número de grandes chances perdidas, eles são os sétimos no quesito. Na frente de equipes que figuram na parte de cima, como Tottenham, West Ham, Leicester, Arsenal, entre outros. Apesar desse dado, os Seagulls não são os que mais criam oportunidades claras. Ou seja, eles criam, mas desperdiçam a maioria das ocasiões criadas.

Além disso, eles figuram no top 10 em estatísticas de acerto de passe, posse de bola e interceptações por jogo, mesmo com um elenco de investimentos mais modestos. Eles também são os terceiros com mais cruzamentos certos por jogo e os sétimos na média de finalização por partida.

Portanto, são indicadores de que, mesmo com a situação de certo desespero que vivem, o Chelsea deve ter muita atenção se quiser sair de campo com a vitória. Graham Potter não terá nomes importantes como Solly March e o ex-Blue Tariq Lamptey.

É promessa de jogo bom, com dois times de ideias ofensivas e que ainda tem ambições na Premier League, mesmo sendo em lados opostos da tabela.

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea vs Brighton

Competição: Premier League – rodada 32

Local: Stamford Bridge

Data: 20/04/2021

Horário: 16h

Transmissão: ESPN Brasil

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Zouma; Hudson-Odoi; Gilmour, Jorginho, Alonso; Ziyech, Pulisic e Werner – Thomas Tuchel

Provável Brighton: Sanchez; White, Dunk, Webster; Veltman, Lallana, Bissouma, Moder; Trossard, Welbeck e Maupay – Graham Potter

Arbitragem: Stuart Atwell

