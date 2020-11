Chelsea participará da ePremier League 2020/21

A Premier League e a EA Sports anunciaram oficialmente a terceira temporada da ePremier League, competição de eSports para jogadores que vivem no Reino Unido. É a chance para os jogadores de conquistar um título com o seu clube futebolístico de coração. O registro dos atletas iniciará no dia 3 de dezembro e a fase de qualificação online começará em janeiro.

Primeiramente, os representantes dos 20 clubes vão se enfrentar para a definição dos playoffs. Posteriormente, as finais da ePremier League deve ser realizada a partir de março do próximo ano. Além disso, as finais serão transmitidas pela Sky Sports, pelos canais da Premier League e pela EA Sports (no Twitch). Nas últimas duas temporadas, as finais da competição de eSports alcançaram mais de 22 milhões de torcedores.

Por fim, a competição será aberta aos jogadores residentes no Reino Único, com 16 anos ou mais, para PlayStation 4 e Xbox One. Além de levar um troféu para casa e premiação em dinheiro, serão ofertadas vagas para jogadores nas eliminatórias europeias da EA Sports FIFA21 Global Series.

O atual campeão é ‘Hashtag Tom’ Leese, do Watford, que derrotou Marc “MarcMarleyyy” Marley, do AFC Bournemouth, por 2 a 1 no placar agregado. Em conclusão, você pode conferir mais informações sobre a competição no link anexado.

3 Dezembro – 15 Janeiro: Registros

4-31 Janeiro: Fase de qualificação online

15 Fevereiro – 3 Março: playoffs

Março/Abril 2021: finais ePremier League

