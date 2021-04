Chelsea faz ‘jogo de seis pontos’ contra o West Ham

Chelsea e West Ham farão o grande jogo da rodada na Premier League. Os dois times ocupam a quarta e quinta colocação na tabela e fazem partida para definir quem fica no G-4. O encontro será no London Stadium, e a transmissão fica por conta da Fox Sports.

Os Blues buscam o resultado positivo após o tropeço contra o Brighton, na última terça-feira. Se vencerem, o time azul de Londres, chegam aos 58 pontos, abrem três dos Hammers e cinco do Tottenham e do Liverpool, que vêm logo na sequência.

CHELSEA vs WEST HAM na HISTÓRIA

Este será o centésimo encontro entre eles em campeonatos. O Chelsea venceu 41 vezes, contra 37 do rival, além de 21 empates. O equilíbrio também pode ser traduzido nas partidas recentes. Nos últimos cinco duelos, são dois triunfos para cada lado e um empate.

Jogando longe de Stamford Bridge, a última vitória azul foi em março, de 2017, gols de Hazard e Diego Costa, no ano do último título de Premier League dos Blues. Na atual temporada, eles já se enfrentaram e os três pontos ficaram na ponte, Thiago Silva e Abraham (2x) marcaram.

O ADVERSÁRIO

O West Ham é a grande surpresa positiva desta campanha. Dono de um início oscilante no campeonato, o time de David Moyes deslanchou principalmente depois da chegada de Jesse Lingard, em janeiro. Desde que chegou, o meia disputou dez partidas de campeonato e conduziu os Hammers a seis vitórias. Ele também marcou impressionantes nove gols neste período. Além dos tentos, ele ainda deu três assistências.

Eles atuam com um sistema semelhante ao de Thomas Tuchel, com uma linha de três zagueiros, dois alas espetados, dois meias atrás do centroavante. Com a lesão de Antonio, Bowen tem dado ainda mais mobilidade para o trio da frente. Sendo assim, o jogo promete um interessante duelo tático entre as duas equipes.

Moyes sabe que não contará com três jogadores cruciais para o time, que são Dawson, por suspensão, Antonio e Rice, ambos por contusão. Por fim, Cresswell e Masuaku são dúvidas, pois ainda estão se recuperando fisicamente, porém eles podem pintar como surpresas do técnico escocês.

FICHA TÉCNICA

Evento: West Ham vs Chelsea

Competição: Premier League – rodada 33

Local: Stamford Bridge

Data: 24/04/2021

Horário: 13h30

Transmissão: Fox Sports

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James; Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic e Werner – Thomas Tuchel

Provável Brighton: Fabianski; Balbuena, Diop, Ogbonna, Coufal; Noble, Soucek, Friedericks; Fornals, Lingard e Bowen – David Moyes

Arbitragem: Chris Cavanagh

