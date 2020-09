Chelsea enfrenta Tottenham na Copa da Liga Inglesa

O próximo jogo do Chelsea na Copa da Liga Inglesa será fora de casa contra o Tottenham Hotspur. A EFL se pronunciou oficialmente nesta sexta-feira (24) sobre a decisão de classificação do Tottenham para a Quarta Rodada da competição nacional. O jogo entre Leyton Orient e Tottenham, válido pela Terceira Rodada, não foi realizado em decorrência do cenário de atletas do Leyton Orient diagnosticados com Covid-19.

Consequentemente, o Tottenham avança para a fase seguinte e protagonizará o clássico contra o Chelsea. O jogo entre Tottenham e Chelsea será realizado no Tottenham Hotspur Stadium, 29 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília).

Por isso, confira um trecho do documento emitido pela EFL, entidade reguladora da Copa da Liga Inglesa. “A direção da EFL determinou que de acordo com a Regra 5.1, o clube [Leyton Orient] não foi capaz de cumprir suas obrigações de concluir a disputa do jogo por ordens do Conselho [de Waltham Forest Borough] e, portanto, perderá o duelo”, segundo a entidade.

Por fim, o Chelsea estreou com vitória na Terceira Rodada da Copa da Liga Ingelsa. Dentro de casa, o Chelsea venceu o Barnsley por 6 a 0. Os gols do embate foram marcados por Kai Havertz (três vezes), Tammy Abraham, Ross Barkley e Olivier Giroud.

