Chelsea enfrenta Tottenham em duelo válido pela Premier League

Em jogo válido pela 10ª rodada da Premier League, o Chelsea recebe o Tottenham no estádio Stamford Bridge. O duelo está agendado para domingo (29), às 13h30 (horário de Brasília), com transmissão do canal ESPN Brasil e ESPN App. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do clássico de Londres. Dois pontos separam as equipes na tabela de classificação da Premier League. O Tottenham tem 20 pontos, enquanto o Chelsea tem 18 pontos após nove jogos para ambas as equipes.

Recentemente, a sequipes se enfrentaram na Carabao Cupo, e o time do Norte de Londres venceu o duelo nas penalidades. Primeiramente, 1 a 1 no tempo regulamentar. Por fim, 5 a 4 para o Tottenham nas penalidades máximas. Desde a eliminação na Copa, o Chelsea não sabe o que é perder. Foram sete vitórias e três empates nos 10 jogos seguintes. Além disso, o clube de Stamford bridge venceu os últimos seis embates de forma consecutiva no calendário 2020/21.

Os Blues até aqui

O Chelsea é o terceiro colocado na Premier League 2020/21. A equipe de Stamford Bridge soma 18 pontos em nove jogos. Ao todo, o Chelsea tem cinco vitórias, três empates e uma derrota. O time azul de Londres iniciou a rodada com o melhor ataque da competição com 22 gols. Por outro lado, o time de Frank Lampard sobre 10 tentos no campeonato. Por fim, a equipe busca ampliar a sequencias de jogos sem perder na Premier League. Até aqui, o Chelsea soma sete jogos sem derrotas na competição nacional. Um jogo a menos que a maior sequência sem reveses na competição, justamente os oito jogos do Tottenham.

O adversário

O Tottenham iniciou a 10ª rodada na 1ª colocação da Premier League 2020/21. Comandado por José Mourinho, os Spurs somam 20 pontos em nove jogos. Seis vitórias, dois empates e uma derrota na competição nacional. A equipe do Norte de Londres tem a melhor defesa da competição, apenas nove gols sofridos. Além disso, o Tottenham tem um ataque prolífico com 21 gols em nove compromissos. Por fim, o Tottenham acumula quatro vitórias consecutivas na Premier League. Ou seja, busca a quinta vitória na PL e o 9º jogo sem derrotas no Campeonato Inglês.

Histórico de Confrontos (Premier League)

Segundo o head-to-head da Premier League, 56 confrontos foram realizados entre Chelsea e Tottenham. O Chelsea soma 30 vitórias, 19 empates e sete triunfos do Tottenham. Em Stamford Bridge, o Chelsea venceu 18 dos 30 duelos. Ou seja, a equipe da Fulham Road venceu 12 duelos nos domínios do Tottenham. Por outro lado, os Spurs venceram 7 duelos ao todo, seis jogos vitoriosos como mandante e apenas um embate em Stamford Bridge.

Último Jogo (em Stamford Bridge)

Chelsea 2-1 Tottenham

Premier League, Stamford Bridge, 22.02.2020

Chelsea (3-4-2-1) Caballero; Azpilicueta (c), Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Barkley (Willian 77); Giroud (Abraham 70)

Reservas não utilizados: Arrizabalaga, Zouma, Emerson, Gilmour, Loftus-Cheek

Cartão amarelo: Christensen 64

Gols: Giroud 15, Alonso 48

Técnico: Frank Lampard

Tottenham Hotspur (5-4-1) Lloris (c); Tanganga, Sanchez, Alderweireld (Aurier 78), Vertonghen, Davies; Lo Celso, Ndombele (Lamela 62), Winks, Moura; Bergwijn (Alli 78)

Reservas não utilizados: Gazzaniga, Skipp, Dier, Fernandes

Cartão amarelo: Winks 22, Lo Celso 81

Gol: Rudiger (gol contra) 89

Técnico: Jose Mourinho

Árbitro: Michael Oliver

Público: 40,608

Curiosidades

O Chelsea observa a possibilidade de quarta vitória consecutiva contra o Tottenham na Premier League. Caso o Chelsea consiga o triunfo no final de semana, se aproxima da marca de seis vitórias consecutivas obtida entre janeiro de 2000 e março de 2002.

Além disso, o time de Stamford Bridge venceu mais jogos de Premier League, contra o Tottenham, do que qualquer outro time da competição. 30 vitórias para a equipe azul de Londres.

Na temporada passada, o Chelsea venceu os dois jogos contra o Tottenham na Premier League. Isso não acontecia desde a temporada 2005/06.

Além disso, o Chelsea perdeu um dos últimos 34 confrontos em casa, contra o Tottenham, em todas as competições. Ao todo, o Chelsea acumula 22 vitórias e 11 empates.

Ou seja, a única derrota do Chelsea, em Stamford Bridge e nas últimas 34 partidas, foi em Abril de 2018. O Tottenham venceu o duelo por 3 a 1 com os gols de Dele Alli (dois) e Eriksen.

Por fim, o Tottenham concedeu mais gols na Premier League, contra o Chelsea, do que contra qualquer outra equipe na competição nacional. 102 gols.

Prováveis escalações

O The Guardian publicou o preview do clássico de Londres. Segundo o jornal, o Tottenham deve entrar em campo com a seguinte formação. Lloris; Aurier, Sánchez, Dier e Reguilón; Sissoko e Hojberg; N’Dombele, Bergwijn e Son; Kane. O técnico do Tottenham é José Mourinho. Por outro lado, o Chelsea deve entrar em campo com a seguinte formação inicial. Mendy; James, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kanté, Kovacic e Mount; Ziyech, Abraham e Werner. O técnico do Chelsea é Frank Lampard.

Fique de olho

Frank Lampard, técnico do Chelsea, destacou a necessidade da atenção do setor defensivo com dos atletas: Harry Kane e Heung-min Son. “A parte principal para mim é que você joga conta jogadores espertos como [Harry] Kane e Heung-min Son é que os níveis de concentração devem ser absolutamente perfeitos”, disse o técnico dos Blues. Afinal, Son tem nove gols e Harry Kane tem sete tentos na Premier League. Além disso, Kane é responsável por nove assistências na temporada 2020/21 da Premier League. Ou seja, média de uma assistência por jogo na PL.

Por fim, destaco a presença de Pierre-Emile Hojberg na equipe de Londres. O atleta é o líder de passes e desarmes no Tottenham. 695 passes (78 passes a mais que Zouma, líder de passes no Chelsea) e 25 desarmes (quatro a mais que Kanté).

Informações da partida

Data: 29 de novembro de 2020

Horário: 13h30 (horário de Brasília). Transmissão do canal ESPN Brasil e ESPN App.

Competição: 10ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Stamford Bridge, em Londres;

Árbitro: Paul Tierney

Assistentes: Lee Betts, Ian Hussin

Quarto árbitro: Mike Dean

VAR: Craig Pawson

Assistente VAR: Stephen Child

Por fim, confira as estatísticas de Chelsea e Tottenham.

