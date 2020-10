Chelsea enfrenta Southampton na quinta rodada da Premier League

O Chelsea entra em campo no sábado (17) para enfrentar o Southampton. O jogo será realizado em Stamford Bridge e válido pela quinta rodada da Premier League. O embate está agendado para às 11h (horário de Brasília) e a transmissão será de responsabilidade do canal Fox Sports. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate.

Assim sendo, o duelo será protagonizado por duas equipes que triunfaram na última rodada. Mandante pela segunda vez consecutiva, o Chelsea venceu o também londrino Crystal Palace, em Stamford Bridge, por 4 a 0. Por outro lado, os Saints triunfaram frente ao West Bromwich e somaram a segunda vitória consecutiva na Premier League.

O embate é um confronto direto na tabela de classificação. Afinal, as equipes se distanciam em um ponto após quatro rodadas realizadas no campeonato. Portanto, quem vencer o embate em Londres, terá a chance de se aproximar do grupo de classificação para competições europeias.

Blues até agora

Primeiramente, o Chelsea soma sete pontos em quatro jogos na competição. A equipe de Londres somou duas vitórias, um empate e uma derrota na Premier League. Foram 10 gols marcados e seis gols sofridos após as quatro rodadas inaugurais. A equipe londrina venceu Brighton e Crystal Palace, empatou fora de casa contra o West Bromwich e perdeu para o Liverpool, em Stamford Bridge.

Na entrevista coletiva de sexta-feira (16), Frank Lampard frisou que Edouard Mendy não estará no jogo contra o Southampton. O técnico salientou sua esperança que a lesão não seja tão longa para o goleiro. Além disso, Lampard mencionou que Thiago Silva não vai integrar o plantel de amanhã. Entretanto, Chilwell, Ziyech e Pulisic estão aptos para o jogo. Sobre Ziyech, Lampard disse que o marroquino não está pronto para iniciar o jogo, mas espera conceder alguns minutos de jogo ao atleta do Chelsea amanhã (17).

O marroquino sofreu uma lesão no amistoso contra o Brighton e não participou de nenhum jogo do time londrino. Por outro lado, Ziyech participou de aproximadamente 30 minutos no duelo amistoso entre Marrocos e Senegal. Em conclusão, o marroquino participou de uma seção de treinamentos em Cobham.

O adversário

Por outro lado, o Southampton tem seis pontos em quatro jogos. Os Saints têm duas vitórias e duas derrotas na Premier League. Além disso, os seis pontos do time do estádio St. Mary’s foram obtidos nas duas últimas rodadas: 1 a 0 e 2 a 0. Ou seja, dois clean sheets – contra Burnley e West Bromwich – nos compromissos vitoriosos.

Para o compromisso de sábado (17), Nathan Redmond está pronto para fazer sua primeira partida com a camisa dos Saints. Entretanto, Stuart Armstrong retornou aos treinamentos na sexta-feira (9), mas o comandante Ralph Hasenhuttl confirmou que o futebolista não estará disponível para o embate em Londres.

Histórico de confrontos (Premier League)

Segundo o head-to-head da Premier League, as equipes se enfrentaram em 42 oportunidades na competição nacional. O Chelsea venceu 24 vezes, o Southampton venceu nove ocasiões e nove empates foram computados no duelo. Assim sendo, o Chelsea venceu 11 embates em Stamford Bridge e somou três pontos em 14 jogos longe de seus domínios. Por outro lado, o Southampton triunfou em cinco partidas dentro de casa e em quatro jogos como visitante.

Último jogo (Premier League)

Chelsea 0 Southampton 2

Premier League, Stamford Bridge, 26.12.2019

Chelsea (3-4-2-1) Arrizabalaga; Rudiger, Zouma (Mount – intervalo), Tomori; Azpilicueta (c), Kante, Jorginho, Emerson; Hudson-Odoi (Pulisic 67), Willian (Pedro 84); Abraham

Reservas: Caballero, Christensen, Barkley, Batshuayi

Técnico: Frank Lampard

Cartões amarelos: Jorginho 57, Kante 61, Tomori 61

Southampton (4-4-2) McCarthy; Soares, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong (Romeu 86), Ward-Prowse, Hojbjerg (c), Redmond; Obafemi (Ings 69), Adams (Boufal 79)

Reservas: Gunn, Yoshida, Vestergaard, Danso

Técnico: Ralph Hasenhuttl

Cartão amarelo: Bertrand 29, Boufal 90+4

Gols: Obafemi 31, Redmond 73

Árbitro: Jon Moss

Público: 40,651

Prováveis escalações

Frank Lampard deve apostar em uma formação inicial com a seguinte disposição. Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, Zouma e Chilwell; Jorginho e Kovacic; Mount, Havertz e Werner; Abraham. Por outro lado, o Southampton deve atuar da seguinte maneira. McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Verstegaard e Bertrand; Walcott, Ward-Prowse, Oriol Romeu e Redmond; Ings e Adams. O comandante do Saints é Ralph Hasenhüttl.

Fique de olho

Alex McCarthy, goleiro do Southampton, será o destaque do Fique de Olho de hoje. A equipe rival do Chelsea na quinta rodada tem duas vitórias consecutivas no Campeonato Inglês. Inclusive, nos dois últimos jogos, foram dois clean sheets acumulados pelo goleiro dos Saints. Na temporada 2020/21 da Premier League, Alex McCarthy participou dos quatro jogos da competição nacional. Foram oito defesas realizadas pelo goleiro e dois socos na bola em jogadas aéreas. Em comparação com a temporada passada, Alex McCarthy tem grandes possibilidades de superar o número de jogos sem tomar gol na Premier League. Em 2019/20, McCarthy atuou em sete partidas sem sofrer gols. Após quatro confrontos, ele já conseguiu duas ocasiões sem ser vazado.

Curiosidades

– O Chelsea venceu sete dos últimos nove confrontos contra o Southampton na Premier League.

– O time londrino triunfou em sete dos últimos oito jogos como mandante. O Chelsea marcou 18 gols e sofreu apenas quatro tentos.

– O Southampton venceu o último confronto contra o Chelsea, em Stamford Bridge, pela Premier League. Por isso, os Saints podem acumular duas vitórias consecutivas frente ao time da Fulham Road. Esse feito não é obtido pelo Southampton desde 1985. Ou seja, 35 anos sem vitórias seguidas.

– Além disso, o Southampton deseja vencer a terceira vitória consecutiva na Premier League. Essa situação de nove pontos consecutivos não ocorre com o Saints desde a sequência de quatro triunfos em maio de 2016.

– Primeiramente, a maior vitória do time londrino. Chelsea 4-0 Southampton (nas temporadas 1973/74 e 2003/04). Em contrapartida, o placar elástico favorável aos Saints. Southampton 5-0 Chelsea (1968/69). Por fim, a maior vitória dos Saints contra o Chelsea, em Stamford Bridge, foi um 6 a 2. O jogo foi realizado na temporada 1967/68.

Por fim, confira a publicação do Chelsea Brasil sobre algumas estatísticas do duelo entre Chelsea e Southampton.

Informações da partida

Data: 17 de outubro de 2020

Horário: 11h (Horário de Brasília).

Transmissão: Fox Sports

Competição: 5ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Árbitro: Peter Bankes

Assistentes: Darren Cann e Mark Scholes

Quarto árbitro: Martin Atkinson

VAR: Mike Dean

Assistente VAR: Peter Kirkup

