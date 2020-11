Chelsea enfrenta Sheffield United na Premier League

Chelsea e Sheffield United se enfrentam no sábado (6), às 14h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela Premier League. O jogo será realizado em Stamford Bridge, pela oitava rodada da competição nacional e transmitido pelo canal Fox Sports. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate válido pela oitava rodada da competição.

Na entrevista coletiva de sexta-feira (6), Frank Lampard descartou a presença de dois atletas e confirmou o retorno de um integrante, mesmo com algumas limitações por recente lesão. Primeiramente, Christian Pulisic (lesão antes do jogo do Burnley) e Kai Havertz (Covid-19) estão fora do duelo de amanhã. Por outro lado, Kepa Arrizabalaga está pronto para retornar, mesmo com algumas dores no ombro.

Além disso, Lampard comentou que a sequência de jogos sem sofrer gols ocorre por vários aspectos. O primeiro ponto é o trabalho duro dos atletas no centro de treinamento, auxilio dos novos jogadores e vontade coletiva do plantel. Além disso, o comandante frisou que não é o momento de relaxar em relação aos resultados. Por fim, o técnico do Chelsea elogiou Chris Wilder, treinador do Sheffield United. Frank disse que Wilder é um treinador incrível e que espera um jogo difícil, contra os Blades, no sábado (6).

Pré-jogo Joga + fala – FIFA 21

Uma opção legal de saber informações da partida, é assistindo o Joga + Fala FIFA21, com o Tiago Santos.

Os Blues até agora

O Chelsea inicia a rodada como 7º colocado da Premier League 2020/21. O time de Stamford Bridge acumula três vitórias, três empates e uma derrota na competição nacional. 16 gols marcados, nove gols sofridos. Ou seja, saldo positivo de sete gols. A equipe londrina não sofreu gols nas últimas cinco partidas do calendário: três duelos da Champions League (Sevilla, Krasnodar e Rennes) e dois compromissos da Premier League: Manchester United e Burnley. No mês de outubro, além de Manchester e Burnley, o Chelsea somou o clean sheet contra o Crystal Palace. Por fim, foram oito pontos somados pelo Chelsea nos 12 possíveis durante o mês de outubro na Premier League.

O adversário

O Sheffield United é o 19º colocado da Premier League 2020/21. Os Blades somaram um ponto em sete compromissos no campeonato. Portanto, uma vitória e seis derrotas para o time do Bramall Lane na competição nacional. A equipe de Chris Wilder tem o pior ataque da Premier League com três gols marcados e 10 gols sofridos. Ou seja, saldo negativo de sete gols. Além disso, nos últimos cinco jogos, o Sheffield somou quatro derrotas e um empate. A pontuação foi obtida em casa, diante do 17º colocado, Fulham. Por outro lado, as derrotas foram sofridas diante Manchester City, Liverpool, Arsenal e Leeds.

Histórico de confrontos (Premier League)

Segundo o head-to-head da Premier League, Blues e Blades se enfrentam em oito confrontos na história da Premier League. Três vitórias do Chelsea, um empate, e quatro vitórias do Sheffield United. No último jogo em Stamford Bridge, empate em 2 a 2 entre os times. Posteriormente, em Bramall Lane, vitória maiúscula do Sheffield por 3 a 0. No 2 a 2, último jogo entre as equipes em Stamford Bridge, Frank Lampard escalou o time de Londres da seguinte forma. Arrizabalaga; Azpilicueta (c), Tomori, Zouma, Emerson; Barkley (Willian 60), Jorginho, Kovacic (Gilmour 83); Pulisic, Abraham (Batshuayi 83), Mount. Por fim, os gols do Chelsea foram marcados por Tammy Abraham, em duas oportunidades.

Último jogo

Sheffield United 3×0 Chelsea

Premier League, sábado, 11 de julho de 2020, no Bramall Lane.

Sheffield United: Henderson; Basham (Jagielka), Egan e O’Connell; Baldock, Berge (Lundstram), Norwood, Osborn e Stevens; McBurnie (Mousset) e McGoldrick.

Técnico: Chris Wilder

Chelsea: Kepa; James (Callum Hudson-Odoi), Christensen (Rüdiger), Zouma e Azpilicueta; Barkley (Loftus-Cheek), Jorginho e Mount (Marcos Alonso); Willian, Abraham e Pulisic (Giroud).

Técnico: Frank Lampard

Gols: David McGoldrick, aos 17 min, e Oliver McBurnie, aos 33 min do 1º tempo; David McGoldrick, aos 33 min do 2º tempo

Curiosidades

A equipe de Londres quer ampliar a sua série invicta para oito jogos sem derrotas desde a eliminação na Copa da Liga Inglesa. O único revés do time, levando em conta o tempo regulamentar, foi contra o Liverpool, na Premier League.

Além disso, o plantel de Frank Lampard venceu sete e perdeu um jogo nos últimos nove compromissos em casa pela Premier League.

O Chelsea marcou gols com 18.8% das tentativas ao gol (16/85). Ou seja, é a terceira maior taxa de gols por tentativas nesta temporada da Premier League.

Assim sendo, o time de Stamford Bridge acumulou cinco clean sheets consecutivos pela primeira vez desde setembro/outubro de 2012. O goleiro era Petr Cech.

Por fim, Edouard Mendy somou seis jogos sem sofrer gols nos sete compromissos que entrou em campo. Entretanto, o único gol sofrido do arqueiro foi diante do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa.

As maiores vitórias

Primeiramente, os Blues como mandantes. Chelsea 6-1 Sheffield United – temporada 1961/62

Posteriormente, os Blades como mandantes. Sheffield United 4-0 Chelsea – temporada 1930/31

Por fim, a maior vitória do Sheffield United, em Stamford Bridge, aconteceu em um duelo válido pela temporada 1946/47: 4 a 1 para os visitantes.

Prováveis escalações

Primeiramente, a provável escalação dos donos da casa. Chelsea (4-2-3-1) – Mendy; James, Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kane; Ziyech, Mount, Werner; Abraham. O técnico doChelsea é Frank Lampard. Por outro lado, os visitantes devem atuar com a seguinte formação. Sheffield United (3-5-2) – Ramsdale; Basham, Egan, Stevens; Baldock, Berge, Norwood, Osborn, Lowe; McBurnie, McGoldrick. O técnico dos Blades é Chris Wilder.

Fique de Olho

Enda Stevens. O atleta dos Blades tem o sexto melhor índice da Premier League no quesito desarmes. Foram 23 tackles nas sete primeiras rodadas pelo defensor irlandês do Sheffield United. A liderança é de Allan, do Everton, com 26 acertos. Por outro lado, os melhores ranqueados do Chelsea são N’Golo Kanté com 16 desarmes e Reece James com 15. Além disso, é a segunda temporada de Stevens do time de Chris Wilder. Anteriormente, ele integrou o plantel do Aston Villa da temporada 2011/12 até 2014/15.

Informações da partida

Data: 4 de novembro de 2020

Horário: 17h (horário de Brasília). Transmissão do canal Fox Sports

Competição: 8ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Stamford Bridge, em Londres.

Árbitro: Jonathan Moss

Assistentes: Marc Perry, Simon Long

Quarto árbitro: Stuart Attwell.

VAR: Kevin Friend.

Assistente VAR: Simon Beck.

