Chelsea enfrenta Everton na Women’s FA Cup

Domingo (27) é dia de jogo decisivo para as comandadas de Emma Hayes. O Chelsea Women entra em campo para duelo válido pela fase quartas de final da Women’s FA Cup. A equipe londrina viaja até a região de Merseyside para enfrentar o Everton, às 9h (horário de Brasília), em Goodison Park.

A equipe que avançar no confronto entre Everton e Chelsea enfrentará o vencedor de Brighton e Birmingham. Consequentemente, o embate válido pela semifinal da FA Cup será realizado na próxima quarta-feira (30/09). Além disso, o duelo entre Everton e Chelsea será transmitido pelo site oficial do Chelsea e pelo aplicativo 5th Stand.

Anteriormente, o Chelsea alcançou a fase quartas de final da Copa da Inglaterra após a vitória contra o Liverpool por 1 a 0. O jogo foi realizado em Kingsmeadow, casa da equipe londrina, em fevereiro de 2019. Na ocasião, Guro Reiten foi a autora do gol londrino. Por outro lado, o Everton chegou na atual fase após golear o Bristol City por 5 a 0.

Antes da pausa internacional, o time de Emma Hayes conseguiu um resultado histórico na Women’s Super League. Uma vitória por 9 a 0 contra o Bristol City, sendo que nove atletas colocaram seu nome na folha de artilheiras do jogo. Fran Kirby 14’1T, Mjelde 30’1T, Leupolz 34’1T., Cuthbert 35’1T e Bright 39’1T. England 20’2T, Charles 23’2T, Harder 28’2T e Kerr 40’2T fizeram os gols do Chelsea no embate.

Por fim, cinco atletas do Chelsea, que estavam em treinamento com a seleção da Inglaterra, retornaram às atividades com o plantel londrino para o duelo do final de semana. Confira a lista de futebolistas que foram convocadas por Phil Neville.

