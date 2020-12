Chelsea enfrenta Benfica na UEFA Women’s Champions League

Em jogo válido pela UEFA Women’s Champions League, o Chelsea mede forças contra o Benfica. O compromisso será a segunda partida entre as equipes na competição europeia. O embate será realizado na quarta-feira (16), às 16h (horário de Brasília), em Kingsmeadow. Na primeira partida, realizada em Portugal, o Chelsea venceu o embate por 5 a 0 e os gols foram marcados por Kirby (2x), Bright, Harder e England.

O segundo duelo entre portuguesas e inglesas será transmitido pelo site oficial do clube de Londres, aplicativo 5th Stand e canal no YouTube. Por outro lado, o compromisso mais recente do Chelsea foi realizado pela Women’s Premier League. A vitória contra o Brighton por 1 a 0, gol marcado por Sam Kerr.

“Nós temos um grande plantel e não importa qual time Emma [Hayes] vai escalar. Eu tenho certeza que [o time] estará recuperado e pronto para uma nova oportunidade de atuação. E provar o que podemos fazer”, disse Erin Cuthbert. “Queremos fazer boas exibições na competição, pois todas as atletas estão felizes por atuar na Champions League. Amamos essa competição”, concluiu a atleta.

Por fim, confira o texto de Maria Akemi, para o Chelsea Brasil, sobre o primeiro duelo entre Benfica e Chelsea. Em conclusão, veja a lista das melhores atletas do mundo, segundo o The Guardian. 11 atletas do Chelsea estão entre os 100 nomes listados.

