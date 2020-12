Chelsea encara Benfica no retorno a Women’s Champions League

Depois de terminar a temporada 2019/2020 com o título inglês, o Chelsea Women retorna a UEFA Women’s Champions League nesta quarta-feira (9). De pronto, o Benfica caiu no caminho do time inglês na Rodada 32. Diferentemente dos homens, aqui os times cabeça de chave entram nessa fase (jogos eliminatórios de ida e volta).

Assim sendo, o primeiro compromisso das atletas de Emma Hayes na principal competição europeia acontece às 12h, no Futebol Campus, em Seixal. As Blues treinaram na manhã de ontem (8) e na sequência, viajaram até Portugal.

Durante a coletiva de imprensa, ainda em solo inglês, Hayes relatou que a atacante australiana Sam Kerr viajou com o grupo. Kerr anotou um hat-trick no domingo passado, mas deixou o campo lesionada. “Ela precisa de mais 24 horas para ajudar na recuperação, porém tenho esperanças de que ela continuará a se recuperar”, informou a comandante.

Histórico de confrontos

Esse será o primeiro duelo entre Benfica e Chelsea. Isso porque o clube português foi fundado apenas em 2017. Em suma, conquistou bons resultados domésticos e nessa temporada – sua primeira na competição – da UWCL, sobreviveu a duas fases eliminatórias.

Ademais, Esther Staubli (SUI) foi escalada como árbitra principal. No jogo de logo mais ela terá como auxiliares Susann Küng (SUI) e Emilie Aubry (SUI). Fechando o quarteto suíço está Michèle Schmölzer (SUI), quarta árbitra escolhida pela UEFA.

A torcida brasileira poderá acompanhar a estreia do Chelsea Women na Champions via site oficial ou pelo aplicativo 5th Stand. Por fim, o jogo de volta está marcado para 16/12, em Kingsmeadow.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp