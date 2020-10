Chelsea e Sevilla: as informações do jogo

O Chelsea nunca enfrentou o Sevilla na competição europeia. O duelo contra os ibéricos promove o 54º time que mede forças contra o Chelsea na UEFA Champions League. Além disso, será o quinto time espanhol que confronta o time londrino no campeonato internacional. Por outro lado, os clubes se enfrentaram em dois amistosos nos anos 70.

O jogo mais recente foi em agosto de 1978, no estádio Ramón Sanchez-Pizjuan, a casa do Sevilla. Aproximadamente 40 mil pessoas assistiram o duelo amistoso. Assim sendo, o time londrino entrou em campo com a seguinte formação. Peter Bonetti, Gary Locke, Graham Wilkins, David Hay (Ian Britton), Micky Droy, Steve Wicks, Kenny Swain, Ray Wilkins, Bill Garner (Trevor Aylott), Garry Stanley, Clive Walker (Lee Frost).

Por fim, o clube londrino perdeu o amistoso por 3 a 2 e os gols do Chelsea foram marcados por Swain e Aylott.

A maior vitória do Chelsea como mandante

21/10/2014 – Chelsea 6×0 Maribor

12/09/2017 – Chelsea 6×0 Qarabag

A maior vitória do Sevilla como visitante

12/12/2007 – Slavia Praga 0x3 Sevilla

A última estreia na UEFA Champions League

Chelsea 0 Valencia 1

Champions League Grupo H, Stamford Bridge, 17.09.2019

Chelsea (3-4-2-1) Arrizabalaga; Zouma (Giroud 73), Christensen, Tomori; Azpilicueta (c), Jorginho, Kovacic (Barkley 79), Alonso; Willian, Mount (Pedro 16); Abraham

Reservas: Caballero, Guehi, Pulisic, Batshuayi.

Machucados: Hudson-Odoi, James, Loftus-Cheek, Kante, Emerson, Rudiger, Gilmour

Técnico: Frank Lampard

Cartão amarelo: Jorginho 33, Giroud 89

Pênalti desperdiçado Barkley 87

Valencia (4-4-2) Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Gaya; Coquelin, Kondogbia, Parejo (c), Cheryshev (Diakhaby 90+2); Rodrigo (Lee 90), Gameiro (Maxi Gomez 70)

Reservas: Domenech, Jaume Costa, Torres, Gonçalo Guedes

Técnico: Albert Celades

Gol: Rodrigo 74

Cartão Amarelo: Coquelin 8

Árbitro: Cuneyt Cakır (Turkey)

Público: 39,469

Estatísticas do time londrino

Essa será a 29ª temporada europeia para o time de Londres. Além disso, será a 17ª temporada de UEFA Champions League para a equipe da Fulham Road.

Primeiramente, o Chelsea venceu a fase de grupos em 11 das 17 oportunidades. Por outro lado, o Chelsea terminou a primeira fase na segunda colocação nas últimas duas oportunidades – 2017/18 e 2018/19.

A vitória por 2 a 1 contra o Atlético de Madrid, na temporada 2017/18, é o único triunfo do Chelsea nos últimos 10 jogos contra equipes do Campeonato Espanhol. Ou seja, os Blues acumularam cinco derrotas e quatro empates no retrospecto londrino.

Por isso, Chelsea quer afastar a marca de três derrotas consecutivas na Champions League. A equipe londrina nunca somou três reveses em jogos consecutivos.

Por fim, a derrota contra o Valencia (leia acima) foi a única nos últimos 14 jogos de fase de grupos da Champions League em Stamford Bridge. Além disso, o time de Frank Lampard venceu nove desses embates.

Veja também: datas e horários dos jogos do Chelsea na temporada 2020/21.

