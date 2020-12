Chelsea e o sorteio da UEFA Champions League 2020/21

O Chelsea ficou na primeira colocação do Grupo E da UEFA Champions League 2020/21. Por isso, a equipe comandada por Frank Lampard avançou para a próxima fase da competição europeia. O time da Fulham Road enfrentará uma equipe que terminou na segunda colocação, com exceção do Sevilla, que foi o segundo colocado do Grupo E. Ou seja, o Chelsea poderá tem sete opções de confronto na próxima fase. Atlético Madrid, Borussia Monchengladbach, Porto e Atalanta. Lazio, Barcelona e RB Leipzig.

Além disso, sete outras equipes encerraram a fase de grupos na primeira colocação. Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City e Liverpool. Borussia Dortmund, Juventus e Paris Saint-Germain. Por fim, o sorteio será realizado no dia 14 de dezembro, às 8h (horário de Brasília), em Nyon (Suíça).

Como funciona o sorteio?

Os primeiros colcoados dos grupos realizam a segunda partida da próxima fase como mandante. Ou seja, o Chelsea atuará como visitante no primeiro embate da fase oitavas de final. Nenhum time pode enfrentar um clube que já confrontou na fase de grupos. Além disso, as equipes, nessa fase, não podem enfrentar times no mesmo país.

As datas

Os primeiros jogos da fase oitavas de final (Round of 16) serão realizados nos dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro. Em contrapartida, os segundos jogos estão agendados para 9, 10, 16 e 17 de março. Por fim, o sorteio da fase quartas de final, semifinais e final será realizado no dia 19 de março.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp