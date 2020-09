Chelsea e o sorteio da UEFA Champions League 2020/21

A 66ª edição da competição internacional será iniciada no próximo mês e o Chelsea Football Club será um dos integrantes da UEFA Champions League. Para ser mais preciso, a competição iniciará em menos de três semanas e, na quinta-feira (1º), às 12h (horário de Brasília), o sorteio será realizado na Suíça. Assim sendo, confira mais informações sobre a competição europeia e a edição 2020/21.

Quando será?

O sorteio da UEFA Champions League será realizado no dia 1º de outubro, quinta-feira, às 12h (horário de Brasília).

Quando os jogos da fase de grupos serão anunciados?

No dia seguinte. Ou seja, as datas e horários serão oficializados pela UEFA no dia 2 de outubro.

Qual é o calendário da fase de grupos?

Primeiramente, vale relembrar que são quatro integrantes por grupo. Ou seja, seis datas de embates são agendadas para a competição. Por isso, a tabela prévia da UEFA aponta as seguintes datas para realização dos jogos.

Rodada 1: 20/21 Outubro

Rodada 2: 27/28 Outubro

Rodada 3: 3/4 Novembro

Rodada 4: 24/25 Novembro

Rodada 5: 1/2 Dezembro

Rodada 6: 8/9 Dezembro

Por fim, note o espaçamento de datas em novembro. Ele se deve ao calendário internacional de seleções.

O Chelsea está em qual Pote?

Pote 2. Primeiramente, o Pote 1 é composto por campeões nacionais, vencedores da Europa League e UEFA Champions League. O Bayern de Munique foi campeão nacional e Europeu. Portanto, o Zenit St. Petersburg também foi incluído do Pote 1.

Quantos times vão disputar a competição?

32 times na fase de grupos. Além disso, 26 equipes asseguraram as vagas pelo ranking final nas competições nacionais. Por outro lado, seis times vão avançar através da fase primária da UEFA Champions League. Assim sendo, 32 times divididos serão divididos em oito grupos e vão atuar em turno e returno dentro dos seus grupos. Consequentemente, os dois melhores avançam. Em conclusão, vale relembrar que as equipes não podem enfrentar times do mesmo país na fase de grupos.

E as outras fases?

A fase oitavas de final está agendada para final de fevereiro e começo de março. Por outro lado, a fase quartas de final está prevista para abril. Assim sendo, as semifinais serão protagonizadas no final de abril e começo de maio. Por fim, o jogo decisivo será sediado no Estádio Olímpico de Ataturk, em Istambul, no dia 29 de maio de 2021.

E a UEFA Youth League?

A competição europeia de base será diferente na temporada 2020/21. A tradicional fase de grupos não será realizada. Por isso, todas as 64 equipes vão participar de uma competição eliminatória direta a partir de março de 2021, com todos os jogos disputados em duelos únicos. A UEFA Youth League é realizada desde a temporada 2013-14, portanto, sete edições foram protagonizadas. O Chelsea decidiu a competição em quatro situações e venceu em duas oportunidades.

Na temporada 2014/15, o time londrino venceu o Shakhtar Donetsk por 3 a 2. Por outro lado, na temporada seguinte, o Chelsea venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1. Assim sendo, o time de Londres é bicampeão da competição europeia. Entretanto, na temporada 2017/18, o Chelsea foi superado pelo Barcelona, na final, por 3 a 0. Na temporada seguinte, nova final para o Chelsea e revés para o Porto por 3 a 1.

