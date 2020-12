Chelsea e Krasnodar: informações do jogo

O Chelsea enfrentará o Krasnodar pela segunda vez na história. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (8), às 17h (horário de Brasília), em Stamford Bridge. O jogo da 6ª rodada da competição europeia será transmitido pelo canal Space. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate.

Para informações adicionais do jogo, leia o pré-jogo do Chelsea Brasil. Assim sendo, o duelo inicial entre os times foi a vitória dos visitantes por 4 a 0, em Krasnodar. Por isso, a ficha técnica do primeiro compromisso será publicada abaixo.

Ficha técnica

Krasnodar 0-4 Chelsea

Champions League Grupo E, Krasnodar Stadium, 28.10.2020

Krasnodar (4-4-1-1): Safonov; Smolnikov, Martynovich (c), Kaio, Chernov; Olsson (Spertsyan 81), Gazinski, Vilhena, Ramirez; Utkin (Suleymanov 74); Berg (Sabua 86)

Reservas não utilizados: Gorodov, Sinitsin, Kutovoi, Litvinov

cartão amarelo: Olsson 21, Martynovich 74

Técnico: Murad Musaev

Chelsea (4-3-3): Mendy; Azpilicueta (c), Zouma, Rudiger, Chilwell (Emerson 80); Kovacic (Mount 71), Jorginho (Kante 70), Havertz (Abraham 80); Ziyech, Werner, Hudson-Odoi (Pulisic 70)

Reservas não utilizados: Caballero, Ziger, James, Christensen, Tomori, Giroud

Gols: Hudson-Odoi 37, Werner 76 (pen), Ziyech 79, Pulisic 90

Pênalti perdido Jorginho 13 (hit post)

Técnico: Frank Lampard

Árbitro: Ali Palabiyik (Turkey)

Público: 10,554

Desempenho

O Chelsea tem um bom desempenho contra equipes russas. A equipe de Londres venceu seis dos sete encontros contra times da Rússia. Assim sendo, três jogos foram realizados em Stamford Bridge e a equipe mandante venceu todos os duelos por um placar agregado de 9 a 2. Ao todo, o time inglês marcou 18 gols e sofreu cinco tentos contra equipes da Rússia.

Maiores vitórias em casa (Chelsea)

21/10/2014 – Chelsea 6-0 Maribor – fase de grupos

12/09/2017 – Chelsea 6-0 Qarabag – fase de grupos

A maior vitória do Krasnodar, fora de casa, em competições europeias

31/07/2014 – Diosgyor 1-5 Krasnodar – Europa League 3ª rodada de qualificação

Estatísticas do Chelsea

O Chelsea assegurou a primeira colocação do Grupo E. Ou seja, é a 12ª vez em 17 edições que o Chelsea assegura a primeira colocação da fase de grupos.

Além disso, uma vitória contra o Krasnodar concede 16 pontos em seis jogos para os Blues. Ou seja, caso isso aconteça, será o maior índice de pontos na primeira fase da Champions League para o Chelsea.

Assim sendo, a equipe de Londres busca a quinta vitória consecutiva na competição europeia. O feito do Chelsea seria realizado pela primeira vez desde 2010/11.

Em contrapartida, o Chelsea perdeu apenas um dos últimos 13 duelos finais da fase de grupos da UEFA Champions League. 1 a 0 contra o Marseille, na temporada 2010/11.

Além disso, Frank Lampard é o segundo técnico inglês que assegurou a conquista da fase de grupos da UEFA Champions League. O primeiro foi Harry Redknapp em 2010.

O Chelsea deseja ampliar a sua sequência invicta (sem contar a decisão de penalidades máximas na Carabao Cup) para 17 partidas. Assim sendo, a última derrota foi contra o Liverpool, no dia 20 de setembro.

Por fim, Quando Billy Gilmour entrou em campo, no jogo contra o Sevilla, ele se tornou o primeiro jogador escocês que atuou com os Blues na UEFA Champions League.

Os artilheiros do Chelsea em competições europeias

Drogba 36, Lampard 25, Giroud 17, Torres 17, Osgood 16, Terry 13, Willian 13, Anelka 12, Flo 12, E Hazard 12, Oscar 9, Zola 9, Gudjohnsen 8, Ivanovic 8.

Marcas individuais

Primeiramente, Olivier Giroud pode alcançar a marca de 100 jogos com os Blues em todas as competições. Posteriormente, Emerson pode atingir a marca de 50 partidas com o uniforme da equipe de Londres. Por fim, vale relembrar que Reece James completou 50 partidas, em todas as competições, no duelo contra o Leeds.

