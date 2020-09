Chelsea e Brighton: Confira as estatísticas das equipes

A Premier League começou e o primeiro desafio do Chelsea será contra o Brighton. Por isso, confira alguns dados e estatísticas sobre o duelo da próxima segunda-feira (14). As equipes se enfrentaram em 14 oportunidades e o Chelsea venceu 11 vezes. Na elite do futebol inglês, o time de Stamford Bridge é a única equipe que o Brighton ainda não venceu. Os Seagulls perderam 11 dos 12 jogos contra o Chelsea em todas as competições. Em outras palavras, 26 gols sofridos e três gols marcados pela equipe da cidade litorânea.

Todas as cinco vitórias do Chelsea contra o Brighton e, como visitante, foram com diferentes técnicos. Desta forma, Dave Sexton, John Neal, Bobby Campbell, Antonio Conte e Maurizio Sarri venceram o Brighton.

Assim sendo, a maior vitória do Chelsea contra o Brighton foi na temporada 2017/18, placar final de 4 a 0. Por outro lado, o maior triunfo do Brighton foi na temporada 1932/33, placar final de 2 a 1.

Último jogo entre as equipes

Brighton & Hove Albion 1×1 Chelsea

Premier League, Amex Stadium, 01.01.20,

Brighton & Hove Albion (4-1-2-1-2): Ryan; Montoya, Webster, Dunk (c), Burn (Bernardo 22); Propper; Bissouma (Connolly – intervalo), Alzate; Mooy (Jahanbakhsh 68); Maupay, Trossard Substituições não utilizadas: Button, Duffy, Stephens, Gross

Técnico: Graham Potter

Cartões amarelos: Dunk 71, Maupay 90

Gol: Jahanbakhsh 84

Chelsea (4-3-3): Arrizabalaga; James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta (c); Kante, Jorginho, Mount (Kovacic 72); Willian, Abraham, Pulisic (Hudson-Odoi 65)

Substituições não utilizadas: Caballero, Lamptey, Christensen, Emerson, Batshuayi.

Técnico: Frank Lampard

Cartões amarelos: Zouma 69, Kovacic 81, James 90+4

Gol: Azpilicueta 10

Árbitro: Stuart Attwell

Público: 30,559

Estreias do Chelsea

A equipe londrina perdeu duas partidas dos últimos 21 duelos inaugurais, no final de semana, na Premier League. 16 vitórias e três empates, além das duas derrotas na sequência de jogos do Chelsea. Por outro lado, os dois reveses foram ocorridos entre as três temporadas mais recentes. Burnley, em 2017, e Manchester United, na temporada passada.

Sob o comando de Roman Abramovich, o clube de Stamford Bridge iniciou a Premier League na segunda-feira em duas situações. Em ambas, o Chelsea conquistou o troféu. A vitória contra o Burnley, em 2014, por 3 a 1. Além disso, os três pontos contra o West Ham, em 2016, por 2 a 1.

Amistoso de Brighton 1×1 Chelsea em 2020

Brighton (5-3-2): Ryan; Veltman, White, Dunk (c), Webster, March; Lallana, Bissouma, Alzate; Trossard, Maupay

Gol: Gross 90 (pen)

Chelsea (4-2-3-1): Arrizabalaga; James, Christensen, Clarke-Salter, Alonso; Kante (c), Kovacic; Ziyech, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi; Werner

Gol: Werner 4

Estatísticas do Chelsea na Premier League 2019/20

Quem iniciou mais jogos?

Azpilicueta 36, Arrizabalaga 33, Mount 32, Willian 29, Jorginho 27. Ou seja, Azpilicueta iniciou 94,78% dos jogos. Por outro lado, o goleiro espanhol não iniciou capenas cinco embates do Chelsea na competição.

Quem fez mais jogos?

Abraham 15, Pulisic 9, Willian 9, Giroud 8, Mount 7. Portanto, 21,73% dos gols do Chelsea na EPL foram marcados por Tammy Abraham.

Quem concedeu mais assistências?

Willian 7, Azpilicueta 6, Hudson-Odoi 5, Mount 5

Clean sheets

Arrizabalaga 8.

Dessa maneira, Timo Werner foi o quarto maior artilheiro (28 gols) dentre as cinco principais ligas europeias em 2019/20, Atrás de Ciro Immobile (36), Robert Lewandowski (34) e Cristiano Ronaldo (31).

Marcas

O Chelsea precisa de uma vitória para alcançar dois mil pontos e se tornar o terceiro time que atingiu tal feito. Primeiramente, o Manchester United (2234) atingiu a marca. Posteriormente, o Arsenal (2011) chegou ao clube dos 2000 pontos na Premier League.

Se o Chelsea conseguir uma vitória na segunda-feira, será o triunfo nº 600 na Era Roman Abramovich. Ou seja, desde 2003. Além disso, pode ser a vitória de nº 400 na Premier League, levando em conta o mesmo período de tempo.

Se for selecionado, Marcos Alonso completará a 150ª partida com a camisa do Chelsea.

Posteriormente, confira aqui outras estatísticas de Chelsea e Brighton. Em conclusão, Frank Lampard confirmou algumas baixas da equipe para o compromisso inaugural na Premier League 2020/21. Leia mais no Chelsea Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp