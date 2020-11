Chelsea e Benfica: datas e horários dos jogos da UWCL

Anote na sua agenda as datas e os horários dos confrontos entre Chelsea e Benfica na UEFA Women’s Champions League 2020/21. O primeiro jogo será em Portugal e o segundo compromisso será na Inglaterra. Em terras lusitanas, as equipes se enfrentam no dia 9 de dezembro, ao meio-dia (horário de Brasília), no Caixa Futebol Campus, em Seixal. Por outro lado, o segundo jogo será realizado em Kingsmeadow, dia 16 de dezembro, às 16h (Brasília), em Londres.

“Sabemos que é uma incógnita e a equipe do Benfica tem uma grande história no futebol masculino. Por isso, há muito entusiasmo para esse duelo. Pelo que vimos até agora, é uma equipe bem organizada e boa no contra-ataque. Elas têm atletas muito técnicas e uma combinação do futebol português e brasileiro. Ou seja, elas permanecem bem com a bola. Acho que será diferente do que estamos habituadas a enfrentar semanalmente”, disse Emma Hayes.

“Mas, como eu sempre disse, é o que fazemos. Não escondemos o fato que desejamos progredir na competição nesta temporada. Pior isso, todas as atletas sabem que precisamos estar no nosso melhor absoluto, em outro nível”, concluiu a comandante do Chelsea.

Por fim, a equipe de Londres entra em campo anteriormente, no dia 6 de dezembro, pela Women’s Super League. O Chelsea mede forças contra o West Ham United, às 9h30 (Brasília), em Kingsmeadow. O jogo terá presença de público na casa do Chelsea.

Além disso, confira todos os duelos da competição europeia 2020/21.

