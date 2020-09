Chelsea e Barnsley têm data e horário confirmados

O Chelsea enfrentará o Barnsley, no dia 23 de setembro (quarta), em jogo válido pela Terceira Rodada da Copa da Liga Inglesa. O horário do embate está previsto para 15h45 (horário de Brasília), em Stamford Bridge. A confirmação de data e horário foi realizada pelo Chelsea FC, através do site oficial do clube. Os Tykes venceram Nottingham Forest e, mais recentemente, o Middlesbrough na sequência de embates na Carabao Cup. Além disso, o Barnsley não concedeu gols na competição inglesa.

No duelo mais recente, diante do Middlesbrough, vitória do Barnsley por 2 a 0. Os gols foram marcados por Patrick Schmidt e Jordan Williams. Além disso, o goleiro Bradley Collins também foi um dos destaques do jogo. Collins tem passagem pelas categorias de base do Chelsea.

Esse será o primeiro encontro entre Chelsea e Barnsley desde a derrota londrina por 1 a 0. Na oportunidade, o jogo foi realizado no Oakwell Stadium, no ano de 2008. Por outro lado, o último duelo entre as equipes em Stamford Bridge foi uma vitória do Chelsea. 2 a 0, gols de Gianlucca Vialli e Mark Hughes. O jogo foi realizado na temporada 1997/98 e a equipe londrina contava com Ed de Goey, Frank Leboeuf e Dennis Wise em seu plantel.

Por fim, o sorteio para o chaveamento da Quarta Rodada da Copa da Liga Inglesa será realizado hoje (17).

