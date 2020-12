Chelsea duela contra Wolverhampton na Premier League

Em jogo válido pela 13ª rodada da Premier League, o Chelsea enfrenta o Wolverhampton, no Molineux. O jogo está agendado para terça-feira (15), às 15h (horário de Brasília), com transmissão do canal ESPN Brasil. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate na competição inglesa. Nesta segunda-feira (14), Frank Lampard concedeu entrevista sobre o duelo contra o Wolverhampton. Entretanto, algumas partes do que mencionou o técnico do Chelsea ainda foram reverberações da derrota contra o Everton.

“A Premier League é implacável. Você viu isso em diferentes placares no final de semana. Não estivemos em nossa melhor forma no sábado e fomos derrotados. É isso. Nós somamos uma longa sequência sem derrotas e atuando com bom futebol. E claro… Ganhando jogos. Por fim, nós diminuímos nosso nível de atuação em um jogo. É nossa missão nos recuperarmos no próximo duelo”, disse.

“É importante para nós continuarmos na disputa. Quando as pessoas nos elogiavam dizendo que seriamos postulantes ao título, após a vitória contra o Leeds, eu achei que ainda teria uma longa distância para ser percorrida. Eu consegui isso como jogador e sei como as coisas funcionam”, apontou o técnico.

“Precisamos nos recuperar após um jogo perdido. Tentar a recuperação rapidamente. Isso é o que precisamos fazer, manter o desempenho e os bons resultados por um período de tempo também”, concluiu Frank Lampard.

Os Blues até aqui

O Chelsea é o quinto colocado na Premier League 2020/21. O time de Frank Lampard soma 22 pontos em 12 jogos. Seis vitórias, quatro empates e duas derrotas na competição nacional. Inclusive, a segunda derrota foi computada no duelo mais recente no Campeonato Inglês. Contra o Everton, no Goodison Park, por 1 a 0. Além disso, os Blues somam 25 gols marcados, 12 gols sofridos, e saldo positivo de 13 gols. Com o resultado adverso em Liverpool, o Chelsea colocou um ponto final na sequência de 17 jogos sem derrotas em todas as competições.

Assim sendo, o Chelsea terá o reforço de Pulisic no jogo de terça-feira. “Pulisic treinou no dia que enfrentamos o Everton e ele se sentiu melhor. Ele está incluído no plantel para o jogo de amanhã [contra o Wolves]. Entretanto, ainda será decidido se ele inicia ou não o jogo. Obviamente, uma notícia positiva do final de semana”, afirmou Frank Lampard.

O adversário

O Wolverhampton é o 13º colocado na Premier League 2020/21. O time de Nuno Espirito-Santo tem 17 pontos em 12 jogos. Cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas na competição inglesa. Os Lobos somam 11 gols marcados, 16 gols sofridos e saldo negativo de cinco gols. Além disso, a equipe do uniforme laranja tem a mesma pontuação que Crystal Palace e Newcastle na tabela de classificação da Premier League. Um ponto a menos que o Aston Villa e dois pontos a menos que o Manchester City.

Além disso, o Wolves acumula dois reveses consecutivos na Premier League. Primeiramente, diante do Liverpool, 4 a 0 em Anfield. Por fim, o placar mínimo contra o Aston Villa, no Molineux. Ou seja, derrota no Midlands Derby e, assim como o Chelsea, busca a reabilitação na competição nacional.

Histórico (Premier League)

As equipes se enfrentaram em 12 oportunidades na Premier League. O Wolverhampton venceu duas vezes, um empate foi computado e nove vitórias do Chelsea. Além disso, quatro vitórias do time de Londres foram computadas fora de casa. Por outro lado, cinco triunfos foram contabilizados em Stamford Bridge. O duelo mais recente entre as equipes foi em Londres, uma vitória do Chelsea por 2 a 0. Entretanto, o último embate no Molineux apresentou um placar mais elástico para o time de Frank Lampard.

Último jogo (Molineux)

Chelsea (3-4-2-1) Kepa; Rudiger (Zouma – intervalo), Christensen, Tomori; Azpilicueta (c), Jorginho, Kovacic (Barkley 71), Alonso; Willian, Mount; Abraham (Bayshuayi

Reservas não utilizados: Caballero, Barkley, Pedro, Zouma, Giroud, Pulisic, Batshuayi

Gols: Tomori 31; Abraham 34, 41, 55; Mount 90+5

Cartão amarelo:Abraham 62, Christensen 64

Wolves (3-5-2) Rui Patricio; Vallejo, Coady (c), Saiss; Traore (Doherty 56), Moutinho, Dendoncker (Cutrone h/t), Neves, Jonny; Jota, Jimenez (Gibbs-White 70)

Reservas não utilizados: Ruddy, Neto, Cutrone, Gibbs-White, Vinagre, Kilman

Gols: Abraham (og) 70; Cutrone 85

Cartão amarelo: Saiss 79

Árbitro: Graham Scott

Público: 31,534

Além disso, o Chelsea vai enfrentar o Atlético de Madrid na UEFA Champions League. Por isso, leia aqui o que disse Frank Lampard sobre o embate na competição europeia.

Prováveis escalações

Rui Patrício; Semedo, Coady, Boly e Marçal; Dendoncker; Neves; Traoré, Podence e Neto; Silva. Essa é a possível formação inicial de Nuno Espirito Santo. Por outro lado, o Chelsea deve inicar o embate da seguinte maneira. Mendy; James, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kanté, Kovacic, Mount; Havertz, Giroud e Werner. O provável time de Frank Lampard, técnico dos Blues.

Fique de Olho

Rui Patrício. O goleiro do Wolverhampton acumula quatro jogos sem sofrer gols, o conhecido clean sheet. A marca do arqueiro português é inferior em um jogo ao goleiro Edouard Mendy, do Chelsea. Além disso, a maior marca de cleans sheets na atual temporada da Premier League é de cinco jogos. Hugo Lloris, Emiliano Martinez, Alex McCarthy, Edouard Mendy e Ederson somam cinco jogos sem sofrer gols. Por outro lado, Rui Patrício, Fabianski, Meslier, Pope e Schmeichel têm quatro clean sheets. Por fim, Patrício e Ruben Neves foram os atletas que atuaram os 12 jogos com o Wolves na temporada 2020/21.

Informações da partida

Data: 15 de dezembro de 2020

Horário: 15h (horário de Brasília). Transmissão da ESPN Brasil.

Competição: 13ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Molineux, em Wolverhampton .

Árbitro: Stuart Attwell

Assistentes: Marc Perry, James Mainwaring

Quarto árbitro: Chris Kavanagh

VAR: Michael Oliver.

Assistente VAR: Stuart Burt

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp