Chelsea conhece adversário na Copa da Liga Inglesa

O Chelsea enfrentará o Barnsley na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. A definição foi realizada na terça-feira (17) após a equipe de South Yorkshire vencer o Middlesbrough por 2 a 0. Patrick Schmidt e, em seguida, Jordan Willians fizeram os gols da classificação do Barnsley. Segundo o site do clube londrino, o jogo será realizado em Stamford Bridge, na próxima quarta-feira (23). Por outro lado, o horário da partida não foi oficializado.

Além disso, as equipes se enfrentarão pela primeira vez na Copa da Liga Inglesa. Entretanto, os times mediram forças em 2008, em duelo válido pela Copa da Inglaterra. Melhor para o Barnsley, que venceu o jogo por 1 a 0. Na oportunidade, o placar do jogo ficou sem gols no primeiro tempo. Porém, o marcador foi alterado logo após a cabeçada de Kayode Odejayi. Ou seja, 1 a 0 para o Barnsley.

Por fim, o sorteio da quarta rodada da competição será feito após o jogo entre Brighton e Porthmouth, no dia 17 de setembro. Em conclusão, veja os jogos da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

Sorteio da terceira rodada

Lincoln City x Liverpool

Bristol City/Northampton Town x Aston Villa

Morecambe x Newcastle Utd

Luton Town x Manchester Utd

Preston North End x Brighton/Portsmouth

Ipswich Town/Fulham x Sheffield Wednesday

Manchester City x Bournemouth

West Ham Utd x Leeds Utd/Hull City

Millwall x Burnley/Sheffield Utd

Chelsea x Barnsley

Wolves/Stoke City x Gillingham

Leicester City x Arsenal

West Brom/Harrogate Town x Southampton/Brentford

Newport County x Watford

Fleetwood Town x Everton/Salford City

Leyton Orient x Tottenham

Ficha técnica

Barnsley: Steele, Van Homoet, Foster, Souza, Kozluk, Campbell-Ryce, Hassell, Howard, Devaney (Togwell 73), Odejayi (Coulson 80), Ferenczi.

Substituições não realizadas: Nardiello, Butterfield, Leon.

Cartão amarelo: Kozluk.

Gols: Odejayi 66.

Chelsea: Cudicini, Belletti (Pizarro 74), Terry, Carvalho, Bridge, Essien, Ballack, Malouda (Kalou 62), Wright-Phillips, Anelka, Joe Cole.

Substituições não realizadas: Hilario, Obi, Ben-Haim.

Cartão amarelo: Carvalho.

Público: 22,410

Árbitro: Steve Bennett.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp