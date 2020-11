Chelsea confirma a presença de duas mil pessoas no jogo contra Leeds

O Chelsea publicou uma nota oficial sobre o retorno gradual dos torcedores ao Stamford Bridge. Após a reavaliação das regiões da Inglaterra no atual cenário pandêmico, Londres e Liverpool foram apontadas no Tier 2. Ou seja, uma classificação de nível Alto de contágio. Por outro lado, e seguindo as diretrizes do Governo, as localidades no Tier 2 têm permissão de realizar eventos esportivos para duas mil pessoas.

Vale ressaltar que as regiões avaliadas no Tier 3, caso da região da Grande Manchester e Birmingham, não foram permitidas de realizar a flexibilização. Portanto, não vão receber público em eventos esportivos até a próxima avaliação. Por fim, nenhuma região da Inglaterra foi classificada no Tier 1, situação que permitiria 4 mil pessoas nas sedes esportivas.

Veja também: Clubes de Londres poderão receber torcedores nos estádios

Por isso, o Chelsea confirmou que receberá duas mil pessoas para o jogo contra o Leeds United. O duelo está previsto para sábado, 5 de dezembro, em Stamford Bridge. Assim sendo, o Chelsea Women também terá permissão de atuar com público em Kinsgmeadow. A próxima partida do plantel de Emma Hayes está agendada para 6 de dezembro, em jogo válido pela FA Women’s Super League.

Por fim, leia a publicação do Chelsea Brasil sobre alterações em jogos do Chelsea no mês de dezembro.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp