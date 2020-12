Cech deve atuar em duelo na Premier League 2, diz portal

Petr Cech retorna da aposentadoria na segunda-feira (14) em duelo válido pela Premier League 2. O ídolo do Chelsea deve ser o guardião da meta do clube no clássico contra o Tottenham, agendado para às 16h (horário de Brasília), em Kingsmeadow. O site The Athletic veiculou a informação. O atual diretor técnico e de desempenho do Chelsea não entra em campo desde a final da Europa League, em maio de 2019. Entretanto, Petr Cech está treinando com o plantel de Frank Lampard por vários meses e foi registrado na lista da Premier League, em outubro.

Por que Cech deve jogar?

Primeiramente, Lucas Bergstrom entrou em campo na derrota do Sub-18 no sábado. Assim sendo, o Chelsea não quer que o atleta atue por dois compromissos em um espaço de 48 horas. Posteriormente, Karlo Ziger é integrante da equipe principal e faz parte da bolha do primeiro time. Ou seja, o Chelsea prefere que o quarto goleiro fique com o primeiro time do que ele retorne para a base e tenha contato com outro plantel.

Além disso, o The Athletic menciona que há uma situação que não foi esclarecida. O porquê de Sami Tiemcani, goleiro francês que foi contratado pelo Paris FC, em outubro, não estar atuando como titular. Ou não ter eventuais oportunidades nos jogos da base. Primeiramente, ele foi o reserva contra o Fulham, na categoria sub-18. E segundo a publicação, Sami não será o titular contra o Tottenham, na Premier League 2.

Por fim, e novamente segundo Atlhetic, Neil Bath, chefe de desenvolvimento da base do Chelsea, é apontado como o responsável pela escolha de Cech para o jogo de segunda-feira.

Em conclusão, confira mais detalhes do provável retorno de Cech no link anexado.

