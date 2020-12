Billy Gilmour eleito o Melhor do Jogo contra Krasnodar

O Chelsea empatou em 1 a 1 contra o Krasnodar, duelo realizado nesta terça-feira (8) e válido pela 6º rodada da UEFA Champions League. Logo após, o Chelsea Brasil perguntou aos seguidores no Twitter: Quem foi o melhor jogador no embate contra o Krasnodar? Quatro poções foram dadas aos fãs: Billy Gilmour, Tino Anjorin, Jorginho e Emerson Palmieri.

🔵 Na opinião de vocês, quem foi o melhor em campo? 🤔 — Chelsea Brasil (@chelsbrasil) December 8, 2020

Assim sendo, os torcedores escolheram Billy Gilmour, com 63,5% dos 266 votos. 63,5% para o Melhor do Jogo, 15% dos votos para Tino Anjorin, Jorginho com 15,8% e Emerson Palmieri 5,6%. Na estreia do atleta escocês com a camisa do Chelsea na Champions League, Billy somou 89% de aproveitamento de passes. (74/83).

Posteriormente, o futebolista acertou três das quatro tentativas de bolas em profundidade. Além disso, Gilmour teve êxito em duas das três ocasiões de dribles no jogo. Vale destacar que o atleta somou 97 toques na bola e três duelos terrestres vitoriosos das cinco situações de confronto.

Por outro lado, Gilmour teve um duelo aéreo no jogo e venceu o embate contra o adversário. Em conclusão, o jovem atleta fez uma falta, sofreu uma falta e teve uma interceptação realizado. Por isso, o site SofaScore avaliou o jovem atleta com a nota 7.2.

Por fim, leia o pós-jogo de Chelsea 1×1 Krasnodar, feito pelo Chelsea Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp