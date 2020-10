Ben Chilwell: “Foi um grande desempenho”

Ben Chilwell, lateral-esquerdo do Chelsea, concedeu entrevista sobre a vitória contra o Crystal Palace por 4 a 0. O defensor fez um gol, concedeu uma assistência e foi considerado um dos destaques do embate contra o clube do Sul de Londres. Todos esses aspectos positivos foram observados durante a estreia de Ben Chilwell, na Premier League, com a camisa do Chelsea.

A estreia na Premier League

“Eu estava nervoso e animado antes do jogo e queria atuar bem para a equipe. Foi uma atuação brilhante de todos, do goleiro aos atacantes. Todo mundo lutou e, especialmente no segundo tempo, foi um grande desempenho”, iniciou Ben Chilwell.

“O primeiro tempo foi frustrante, tivemos muita posse de bola, mas não conseguimos criar o suficiente como um time. Nós conhecíamos o Crystal Palace como um time muito organizado e eles mostraram isso no primeiro tempo”, salientou.

“Depois da etapa inicial, nós conversamos sobre precisarmos ser um pouco mais criativo e conseguir chances no terço final. Sabemos que temos qualidade e, no segundo tempo, nós apresentamos um pouco mais e fizemos os quatro gols. Eu gostei do jeito que foi, nós fomos até o fim, desejando mais gols e mostrando vontade de pressionar durante todo os 90 minutos”, afirmou o lateral.

Além disso, o Chelsea assegurou o clean-sheet na partida

“Sabemos que isso [clean-sheet] é importante e é um grande adicional no jogo. Como um defensor, eu te digo que é muito importante marcar quatro gols é ótimo. Mas ter um jogo sem sofrer gols é perfeito para nós, haja vista que vamos agora para uma pausa internacional. Espero que possamos continuar bem dessa forma. Thiago Silva e Zouma foram brilhantes, sólidos, conversando com todos durante os 90 minutos. É um bom sinal se como as coisas ponde ser”, afirmou.

O time ainda está em progresso

“Não houve realmente uma pré-temporada [para o Chelsea]. Os jogadores estão voltando de lesões e houve muito fatores, não só para nós, mas para todas as equipes. Vai levar um tempo para entrosarmos. Estamos trabalhando muito no centro de treinamento e, principalmente, neste segundo tempo, mostramos que as coisas estão começando a dar certo”, concluiu.

Chelsea em destaque em portal esportivo

Segundo o SofaScore, três atletas do Chelsea se destacaram na quarta rodada da Premier League. Kurt Zouma, Jorginho e Ben Chilwell foram escolhidos para o selecionado de destaques da competição após o desempenho contra o Crystal Palace. Os três atletas fizeram gols no embate realizado em Stamford Bridge. O primeiro gol foi de Ben Chilwell, Zouma fez o segundo e Jorginho, cobrador oficial de pênaltis do Chelsea, marcou duas vezes na marca da cal.

Primeiramente, Kurt Zouma, que recebeu nota 8.2, e marcou de cabeça após cruzamento de Chilwell. Posteriormente, o lateral-esquerdo do Chelsea com um gol, uma assistência e a nota 8.9 do SofaScore. Por fim, Jorginho, autor de dois gols em penalidades máximas, que recebeu 8.5 do portal esportivo.

Seleção SofaScore 4ª rodada.

Johnstone (WBA), Aurier (Tottenham), Zouma (Chelsea), Cresswell (West Ham) e Chilwell (Chelsea). James Rodriguez (Everton), McGinn (West Ham), Jorginho (Chelsea) e Grealish (Aston Villa). Watkins (Aston Villa) e Harry Kane (Tottenham).

