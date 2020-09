Ben Chilwell fala sobre primeiros minutos de jogo no Chelsea

Ben Chilwell concedeu entrevista sobre a sua primeira atuação como atleta do Chelsea. O lateral-esquerdo entrou no segundo tempo da vitória contra o Barnsley por 6 a 0. Inclusive, o atleta do Chelsea – contratado para a temporada 2020/21 – concedeu a primeira assistência com o uniforme londrino. Em consequência, o francês Olivier Giroud foi beneficiado com cruzamento de Chilwell na partida válida pela Copa da Liga Inglesa.

“Eu estou feliz. Os primeiros [30] minutos de jogo por enquanto, portanto, eu estou muito feliz e muito satisfeito pela minha estreia no Chelsea. Foi bom entrar em um jogo assim, onde o plantel estava jogando bem. Eu preciso de jogos para melhorar meu condicionamento físico, por isso, estou muito satisfeito. Você pode treinar muito, mas jogar é totalmente diferente”, iniciou Ben Chilwell.

“Eu acho que o jogo foi importante para mim nesse aspecto [de ritmo de jogo]. Sabia da possibilidade de atuar por 30 minutos ou mais e, quando entrei em campo fiquei muito feliz por isso”, disse o lateral.

Questionado sobre a possibilidade de atuar contra o West Bromwich, no final de semana, Chilwell foi enfático. “Não é minha decisão, isso cabe ao treinador. Claro, eu adoraria ser escalado e estou pronto para os 90 minutos, mas é uma decisão do técnico. É uma equipe muito competitiva nesta temporada e todos estão treinando muito bem. Portanto, eu estou certo que ele [Frank Lamaprd] vai escolher o que ele sente ser o time mais forte para o final de semana”, disse o defensor.

Por fim, o próximo jogo do Chelsea será contra o West Bromwich, no sábado (26), às 13h30 (horário de Brasília), no The Hawthorns. O embate será transmitido pelo canal Fox Sports e o embate válido pela terceira rodada da Premier League.

