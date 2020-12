Ben Chilwell elogia Reece James em entrevista ao The Guardian

Ben Chilwell disse que ficou impressionado com a qualidade do Reece James logo após sua chegada ao Chelsea. O lateral-esquerdo foi entrevistado pelo The Guardian e comentou sobre pontos que se destacam no plantel e em seus companheiros de clube. Entretanto, Chilwell destacou o seu companheiro de lateral. “Eu sabia como ele era bom antes de eu chegar em Londres, mas eu gostaria de dizer o quanto ele me surpreendeu”, iniciou Chilwell.

“Ele é inacreditável, especialmente pelo fato dele ter 20 anos de idade. Ele é um jogador brilhante. Ele é poderoso e veloz. Além disso, Reece é um jogador que cria dificuldades quando você joga contra ele. Afinal, ele é muito físico contra os oponentes”, afirmou.

Assim sendo, James e Chilwell protagonizam parcerias no clube e na seleção nacional. E não é de hoje que a qualidade dos laterais da Inglaterra é exaltada. Além dos atletas do Chelsea, Trent Alexander-Arnold também presta serviços ao selecionado dos Três Leões.

“Nos últimos cinco, 10 anos, os laterais têm sido uma parte importante para a equipe. Apoiando no ataque e criando chances. É provável que vamos conseguir progredir mais”, disse Chilwell sobre a posição de lateral e sobre o futuro da Inglaterra, concluiu Ben Chilwell.

Por fim, você pode conferir toda a entrevista de Chilwell ao The Guardian no link anexado.

