Azpilicueta elogia equipe de Londres após vitória contra Sevilla

César Azpilicueta falou sobre o desempenho do Chelsea na vitória contra o Sevilla por 4 a 0. Além de falar sobre Olivier Giroud, autor de quatro gols no embate, o espanhol comentou sobre a evolução do Chelsea. Azpilicueta não poupou elogios ao plantel de Frank Lampard. Primeiramente, pelo enredo construído no jogo. Posteriormente, pela dedicação do time e sequência de boas apresentações na temporada 2020/21.

Além disso, Azpilicueta apresentou várias estatísticas positivas contra o Sevilla. Primeiramente, vale ressaltar que o lateral protagonizou dois cortes, duas interceptações e quatro desarmes. Além disso, o espanhol venceu cinco duelos aéreos e dois duelos terrestres. Por fim, Azpilicueta somou 76% de aproveitamento dos passes. Ele acertou 35 de 46 tentativas.

Um resultado que proporciona muito orgulho

“Eu acho que há várias razões para nos orgulharmos. Estamos muito satisfeitos com a forma como jogamos contra uma equipe que é a atual campeã da Liga Europa e com grandes qualidades”, iniciou Cesar Azpilicueta. “Conseguimos dominar o jogo, o que não é fácil contra um time do calibre e de alto nível de experiência como o Sevilla. Nós fomos pressionados em alguns momentos, mas sempre mantivemos o controle e isso nos ajudou a vencer a partida”, afirmou o defensor.

Todo o plantel trabalha muito

“Nós temos atletas que, talvez, não estão com os minutos de jogo que tiveram nas temporadas anteriores, inclusive eu. Entretanto, eu acho que nosso esforço diário tem sido fantástico por parte de todos. Como equipe, estamos todos trabalhando muito. Vimos esse fato ser refletido no cenário de Olivier Giroud marcar quatro gols em um jogo de Liga dos Campeões. Isso não acontece todos os dias. Por outro lado, isso não ocorre do nada. Há muito trabalho envolvido nisso”, apontou Azpilicueta.

Sempre fazer o melhor possível

“Somos uma nova equipe, então temos que continuar trabalhando muito e levar as coisas dia após dia. Por outro lado, nós estamos felizes pela posição que estamos ocupando no começo de dezembro. E acho que é um bom presságio, disse Azpilicueta. “A ambição do Chelsea sempre foi fazer o melhor possível. Acho que a temporada passada foi sobre adaptação – um momento de transição. Atualmente, nós temos mais experiência, novos jogadores e um grupo mais sólido. Temos muita força nas peças do nosso plantel, com todos tentando dar o melhor. Além disso, conceder muitas possibilidades de formação ao treinador.

Vamos fazer as coisas passo a passo. Nós conseguimos tudo o que nos foi pedido até agora na temporada. Então, agora. Por que não? Nosso objetivo é vencer todos os jogos”, concluiu César Azpilicueta.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Chelsea será válido pela Premier League. Por isso, a equipe de Londres recebe o Leeds United, no sábado (5), às 17h (horário de Brasília), em jogo válido pela 11ª rodada da competição nacional. Por outro lado, a equipe de Stamford Bridge entra em campo contra o Krasnodar, na terça-feira (8), às 17h (Brasília), na última rodada da fase de grupos da UEFA Champions League.

