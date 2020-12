Anjorin comenta sobre a sua estreia na Champions League

Tino Anjorin concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre a estreia do atleta como titular na UEFA Champions League. Anjorin participou de aproximadamente 80 minutos do empate em 1 a 1 contra o time russo. Com o resultado, o Chelsea somou o 14º ponto no Grupo E. Ou seja, a primeira colocação da chave, com um ponto a mais do que o Sevilla, segundo colocado.

Uma noite especial

“Foi uma noite especial para mim e para minha família. Especialmente com os fãs voltando agora também. Ter os torcedores aqui para a minha estreia com o Chelsea foi algo incrível, iniciou Tino Anjorin. “Minha família estava aqui também. Tínhamos cinco ingressos para o jogo e todos estavam querendo. Tinha muitas pessoas querendo ingressos. Entretanto, por causa da Covid-19, nem todos puderam vir. Portanto, eu tive que selecionar algumas pessoas para vir e elas estavam muito felizes”, afirmou o atleta.

Como foi a convocação para o jogo?

“Quando eu fui chamado para os treinamentos, eu suspeitava [que poderia ser convocado para o jogo]. Primeiramente, eu pensei que ficaria no banco de reservas. Quando Lampard escalou o time e disse ‘Tino, aberto pela esquerda’ foi uma situação que eu fiquei pensando ‘Eu vou começar o jogo?’. Depois disso, Frank [Lampard] veio até mim e me questionou se eu estava ansioso para minha estreia”, disse o jogador.

“Foi diferente e levou um tempo para eu me acostumar com a posição. Eu acho que fui bem com a bola e que eu poderia ter feito um pouco melhor. Entretanto, eu não tenho atuado regularmente. É um desempenho que eu certamente posso melhorar”, afirmou Anjorin.

Como você se sente fisicamente?

“Eu me sinto na melhor forma que já estive. Eu tive alguns jogos com 90 minutos de atuação nesta temporada. Anteriormente, eu atuei uma partida de 90 m9nutos. Posteriormente, contra o Krasnodar, tive mais 80 minutos de jogo. Eu tenho que continuar trabalhando e trabalhar mais forte do que antes, concluiu Tino Anjorin.

