Abraham: “Nós não deixamos a pausa internacional nos distrair”

Tammy Abraham falou sobre a importância do resultado positivo contra o Newcastle. O Chelsea venceu os Magpies, fora de casa, por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Federico Fernández (contra) e Tammy Abraham. Além disso, com a vitória, o Chelsea acumulou a 5ª vitória consecutiva no calendário 2020/21.

“Nós sabíamos da nossa velocidade no contra-ataque, por isso tive que avançar. Estava cansado, mas tinha que manter o controle e passar pelo goleiro e foi isso que eu fiz. Acabei com o jogo, felizmente”, iniciou Tammy Abraham.

Veja também: Lupa Tática de Newcastle United 0x2 Chelsea

“O jogo ficou o placar de 1 a 0 por muito tempo e esses jogos são sempre complicados quando há uma vantagem mínima e não conseguimos marcar o segundo gol. É muito fácil baixar a cabeça e perder a confiança, mas não fizemos isso. Nós continuamos confiantes”, apontou.

“Nós não deixamos a pausa internacional nos distrair, tivemos que sair com todas as armas, foi o que fizemos e são três pontos grandiosos para nós. Para mim, estar de volta ao time é uma honra. Eu joguei por esse clube desde os sete anos e eu sempre fui um número 9 frontal. A chance foi dada para mim e eu espero continuar marcando”, afirmou Tammy Abraham.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp