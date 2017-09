Como está o Chelsea no FIFA 18?

Boa notícia para o amantes dos games! Está disponível a demo do Fifa 18, e já podemos experimentar como é jogar com o Chelsea, mesmo que há alguns erros, como falta de jogadores que se transferiram. Mas é possível ver que os Blues devem ser um dos melhores times no jogo, pois na demo o Chelsea registra 85 de ataque, 85 de meio campo e 82 de defesa; superando times como o Manchester United nos três quesitos.

Neste ano, também, o Chelsea está entrelaçado no modo Journey, onde, na demo, o personagem Alex Hunter joga no Chelsea – quando o jogo for oficialmente lançado, o time mudará de acordo com a escolha do ano anterior. Na única partida disponível neste modo de jogo, Hunter tem que ajudar o Chelsea a vencer uma partida em andamento contra o Manchester United, na qual os Blues estão perdendo por 3 a 0.

Alguns ratings (nível do jogador) já saíram num ranking dos 100 melhores jogadores do jogo, como o de Eden Hazard, que atualmente é top 10 dos melhores jogadores no Fifa 18. Lembrando que alguns jogadores da demo podem ter seus níveis mudados ainda, mas preparamos a lista dos ratings dos jogadores do atual elenco. Aos jogadores de Ultimate Team, já foi confirmada uma carta “One To Watch” do atacante Morata com nível 84.

Ratings dos jogadores do Chelsea no Fifa 18 (DEMO):

Eden Hazard (90) – (89 no Fifa 17)

Courtois (89) – (89 no Fifa 17)

Kanté (87) – (83 no Fifa 17)

Diego Costa (86) – (86 no Fifa 17)

David Luiz (86) – (84 no Fifa 17)

Cesc Fàbregas (86) – (86 no Fifa 17)

Azpilicueta (85) – (84 no Fifa 17)

Cahill (84) – (83 no Fifa 17)

William (84) – (85 no Fifa 17)

Pedro (84) – (83 no Fifa 17)

Morata (84) – (82 no Fifa 17)

Rudiger (84) – (79 no Fifa 17)

Bakayoko (82) – (78 no Fifa 17)

Marcos Alonso (81) – (79 no Fifa 17)

Christensen (81) – (78 no Fifa 17)

Batshuayi (80) – (81 no Fifa 17)

Zappacosta (79) – (77 no Fifa 17)

Drinkwater (79) – (80 no Fifa 17)

Victor Moses (79) – (78 no Fifa 17)

Caballero (79) – (78 no Fifa 17)

Baba Rahman (77) – (78 no Fifa 17)

Musonda (76) – (77 no Fifa 17)

Kenedy (72) – (73 no Fifa 17)

Dados: Futwiz.com

