Com vitórias na Champions e na liga, Chelsea Women tem semana dos sonhos

Com um confronto decisivo na Champions League e outro desafio pela Women’s Super League para manter a liderança, o Chelsea Women conquistou dois triunfos e manteve a sequência de vitórias.

A queda do tabu

Primeiramente, o Chelsea voltou à Budapeste para a volta das quartas de finais da UEFA Women’s Champions League contra o Wolfsburg. Na primeira partida, as Blues saíram com uma vitória por 2 a 1. As inglesas também jogavam contra um tabu de nunca terem passado das Lobas e precisavam de apenas um empate para dar um fim na freguesia.

Os primeiros vinte minutos foram parelhos, mas quando Pernille Harder converteu o pênalti sofrido por Sam Kerr, o jogo virou a favor das Blues. Pouco depois, a própria australiana fez 2 a 0.

Apesar de precisar de quatro gols, o Wolfsburg não foi capaz de ameaçar a classificação. Já nos últimos dez minutos, Fran Kirby marcou o terceiro gol do Chelsea e selou a vitória.

O adversário nas semifinais será o Bayern de Munique, com a ida no final de abril e a volta no início de maio.

Goleada em casa

Após a Champions, as Blues voltaram suas atenções para a Women’s Super League. Pela 19ª rodada, receberam o Birmingham City em Londres para manter a liderança.

Uma vez que o time terá 14 dias sem jogos por conta da Data FIFA, Emma Hayes não poupou forças e ainda contou com o retorno de Bethany England, que começou no banco.

Logo no primeiro tempo, Kerr marcou um hat-trick e garantiu a vantagem. Na segunda etapa, foi a vez de Kirby brilhar com dois gols e uma assistência para Guro Reiten.

No final, uma goleada por 6 a 0 e o Chelsea se mantém na liderança da liga nacional. Com os gols marcados na partida o clube chegou a marcar de 100 gols em todas as competições na temporada.

