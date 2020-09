Chilwell e Ashley Cole registram foto do presente e passado da lateral do Chelsea

Ben Chilwell compartilhou em suas redes sociais uma foto com o ex-atleta do Chelsea, Ashley Cole. Um encontro protagonizado por um lateral que conquistou nove títulos com a camisa do Chelsea e Chilwell, reforço da temporada atual, que iniciará sua jornada no Blues. “Grande tarde conversando com essa lenda. Espero que eu possa ter uma carreira como a dele nesse clube incrível”, disse Chilwell, em suas redes sociais.

O lateral-esquerdo de 23 anos foi oficializado como novo jogador do time londrino na atual janela de transferências. Deste modo, Chilwell se tornou uma das seis peças oficializadas para a temporada 2020/21. Ao todo, Timo Werner, Hakim Ziyech, Malang Sarr, Thiago Silva, Xavier Mbuyamba e o próprio Chilwell foram confirmados pela equipe de Londres.

Por outro lado, Ashley Cole atuou pelo Chelsea entre 2006 e 2014. Em 2006, insatisfeito no Arsenal, o lateral-esquerdo se transferiu para a equipe de Stamford Bridge. A negociação foi realizada após uma troca entre os clubes ingleses. Cole foi para o Chelsea, enquanto William Gallas foi para o Arsenal.

Títulos de Ashley Cole no Chelsea

Primeiramente, vamos falar de Ashley Cole. No Chelsea, o atleta conquistou nove títulos com a equipe de Stamford Bridge. Por isso, Ashley Cole é lembrando com carinho pela torcida do Chelsea. Principalmente, por ter saído de um rival e ter participado de várias campanhas vitoriosas do Blues.

Além disso, o último clube de Ashley Cole foi o Derby County, equipe da segunda divisão inglesa. Na oportunidade, o treinador da time inglês era Frank Lampard, atual técnico do Chelsea.

Liga dos Campeões da UEFA: 2011–12

Liga Europa da UEFA: 2012–13

Campeonato Inglês: 2009–10

Copa da Inglaterra: 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2011–12

Copa da Liga Inglesa: 2006–07

Supercopa da Inglaterra: 2009

Ben Chilwell e o Chelsea

Por outro lado, Ben Chilwell estava no Leicester City na temporada passada e foi anunciado pelos Blues no dia 26 de agosto. De imediato, o inglês assinou com a equipe de Londres por cinco anos. Com passagens pelas categorias de base e selecionado principal da Inglaterra, o valor estimado da transferência entre Leicester e Chelsea é de 50 milhões de Libras.

O registro fotográfico de Ben Chilwell e Ashley Cole mobilizou a torcida do Chelsea na Internet. Somente no Facebook de Ben Chilwell, 39 mil pessoas reagiram ao encontro dos laterais. Igualmente expressiva é a marca no Instagram: mais de 131 mil pessoas.

Deste modo, a pergunta que fica: Ben Chilwell conseguirá uma carreira tão vitoriosa no Chelsea quanto Ashley Cole? Embora cada atleta tem e teve suas caraterísticas de jogo, vale o registro de um lateral vitorioso com um atleta promissor.

